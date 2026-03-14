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बाबा नीम करोली धाम का होगा सुंदरीकरण, 5 एकड़ क्षेत्र में बनेगा जलकुंड

मंगलवार और शनिवार को बाबा नीम करोली धाम में लगभग 40 हजार श्रद्धालु आते हैं.

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:32 PM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को बाबा नीम करोली धाम के विकास के पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई. जिला सूचना विभाग के मुताबिक, बैठक में प्रस्ताव दिया गया कि जिन दुकानों की वजह से बाबा नीम करोली धाम का सुंदरीकरण प्रभावित हो रहा है. उन दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए और उस स्थान का उद्यानीकरण होना चाहिए.

बैठक के प्रस्ताव कहा गया कि प्रकाश व्यवस्था को बेहतर और सुंदर तरीके से स्थापित किया जाएगा. तालाबों का उच्ची करण होगा. तालाब को शुअवस्थित किया जाएगा. वरांडा को भी व्यवस्थित किया जाएगा. वहां खंभे बनाए जाएंगे. गुफा के पीछे परकोटे बनाए जाएंगे. गौशाला के आगे स्थित स्थान का विकास किया जाएगा. वहां पौधों को व्यवस्थित किया जाएगा. पार्किंग का निर्माण और अतिक्रमण समाप्त कराया जाएगा.

40 हजार श्रद्धालु आते हैं: प्रस्ताव में बताया गया कि मंगलवार और शनिवार को बाबा नीम करोली धाम में लगभग 40 हजार श्रद्धालु आते हैं. यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सालय बनाया जाएगा. साथ ही तालाब का सुंदरीकरण किया जाएगा.यहां 5 एकड़ क्षेत्र में जलकुंड का निर्माण भी कराया जाएगा. यहां के आसपास की सड़कों पर अतिक्रमण हो रही है, जिसे हटाकर चौड़ा किया जाए. यहां की नालियों को भी बनाया जाएगा.

प्रस्ताव में बताया गया कि मां व बच्चों के लिए चाइल्ड केयर प्वाइंट बनेगा. बस व टेंपो पार्किंग बनेगी, जिससे बस और टेंपो व्यवस्थित रूप से खड़े हो सके. आकस्मिक सेवा केंद्र बनेगा. यहां सभी दुकानदारों की आपसी सहमति से ही हटाया जाएगा. मंदिर की बाउंड्री भी बनेगी.

बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे: बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग से बाबा नीम करौली धाम के विकास के लिए मिलने वाले सहयोग को चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार किया जाए. बैठक में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.

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