ETV Bharat / state

नैनीताल और मसूरी में लोगों ने किया नए साल का ग्रेंड वेलकम, जश्न में डूबे रहे लोग

मसूरी में नववर्ष के मौके पर मसूरी के होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे लगभग फुल रहे. हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में पहाड़ों के जाम और भीड़ की तस्वीरें सामने आने से कुछ पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द की, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल पर्यटन कारोबार संतोषजनक रहा. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने पर्यटकों के स्वागत में विशेष पैकेज, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की थी, जिसका पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया. नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए मसूरी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही.

मसूरी/नैनीताल: नववर्ष 2025 के स्वागत में ‘पहाड़ों की रानी’ मसूरी पूरी तरह जश्न के रंग में रंगी नजर आई. 31 दिसंबर की रात से लेकर नए साल के पहले दिन तक मसूरी में देश-विदेश से आए हजारों पर्यटकों ने ठंड के बीच उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का जश्न मनाया. माल रोड, केम्पटी फॉल, गनहिल और लाइब्रेरी क्षेत्र में देर रात तक रौनक बनी रही. लोगों ने नए साल पर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी. नैनीताल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सैलानियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज असवाल के नेतृत्व में माल रोड सहित प्रमुख इलाकों में मार्च पास्ट किया गया. उन्होंने बताया कि नववर्ष के मद्देनजर मसूरी में 3 इंस्पेक्टर, 26 सब इंस्पेक्टर और 60 कांस्टेबल तैनात किए गए थे. इसके अलावा पीएसी के दो बैटैलियन भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए. पुलिस ने हुड़दंग मचाने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कड़ी नजर रखी. खुले में शराब पीते पाए जाने पर कई लोगों के खिलाफ चालान और कार्रवाई भी की गई.

मसूरी की सड़कों पर सैलानियों की भीड़ (Photo-ETV Bharat)

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता रही कि पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम और यादगार अनुभव मिले. कड़ी सुरक्षा, सुंदर सजावट, ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू और रंगीन बाजारों ने मसूरी को नववर्ष के लिए खास बना दिया.

न्यू ईयर जश्न रहा यादगार (Photo-ETV Bharat)

नैनीताल में दिया गया खास संदेश: विश्व नगर प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व सरोवर नगरी नैनीताल में नए साल का जश्न इस बार खासा उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. सरोवर नगरी नैनीताल से लेकर कॉर्बेट पार्क तक पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिली. देश–विदेश से आए सैलानियों ने शुद्ध और शांत वातावरण के बीच प्रकृति की गोद में नए वर्ष 2026 का स्वागत किया. नए साल के मौके पर कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास स्थित सरकारी व निजी रिसॉर्ट्स पूरी तरह से गुलजार नजर आए. पर्यटकों ने जंगल सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों के बीच नए साल का जश्न मनाया. खास बात यह रही कि इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया और प्लास्टिक मुक्त नए साल का संदेश दिया गया.

पढ़ें: