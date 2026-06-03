पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध, टूरिस्ट कार संचालकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, चक्काजाम की चेतावनी
केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी. सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन.
Published : June 3, 2026 at 3:37 PM IST
जयपुर: ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन जयपुर ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. एसोसिएशन ने बार-बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर नाराजगी जताई और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शन के बाद टूरिस्ट कार चालकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.इधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झोटवाड़ा शहर और विद्याधर नगर ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और पानी एवं बिजली की समस्याओं को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया.
ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह महरौली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध जताया. प्रदेशाध्यक्ष महरौली ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से टैक्सी कार संचालकों का जीना दूभर हो चुका है. टैक्सी ड्राइवरों के ई-चालान बनाए जा रहे हैं. इससे हम सर्वाधिक परेशान हैं. एप संचालित टैक्सी कारों का राजस्थान में कोई भी कार्यालय नहीं है. हमारी मांग है कि एप से संचालित टैक्सी कारों की कंपनियों का हर राज्य में एक ऑफिस जरूर हो.
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सात दिन की मोहलत: उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन में सरकार वेट घटाकर डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं किए तो ट्रांसपोर्ट संगठनों को एकजुट किया जाएगा और राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा.
ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन की मुख्य मांगें
- पेट्रोल-डीजल की रेट वर्ष में एक या दो बार ही निश्चित करें
- महंगाई और टैक्सी की कीमत, पेट्रो उत्पादों की रेट, न्यूनतम वेतन, वन टाइम टैक्स, इंश्योरेंस आदि को समायोजित करते हुए टैक्सी मालिक के लिए न्यूनतम रेट तय की जाए
- ऑनलाइन चालान बंद हो
- अन्य राज्यों की तर्ज पर दूसरे राज्य के वाहनों का अराइवल और ट्यूर बंद हो
- राज्य सरकार अब तक के सभी चालान को जीरो करें
- एप संचालित कंपनियों पर ड्राइवर के हितों में पॉलिसी निर्माण करें एवं कंपनियों का प्रदेश में एक ऑफिस हो
- नए टैक्सी स्टैंड का आवंटन किया जाए
- प्रदेश के सभी होटल में टैक्सी ड्राइवर को शौचालय एवं रात्रि विश्राम की सुविधा अनिवार्य की जाए अन्यथा उन होटलों का पंजीयन निरस्त किया जाए
- सभी पर्यटन स्थलों पर ड्राइवर के विश्राम की व्यवस्था की जाए
- राज्य की टैक्स प्रणाली को टैक्सी मालिकों के हित में वार्षिक बनाया जाए न कि राज्य सरकार का आय का साधन
- सरकार को अनुदान देना चाहिए
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध: इधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झोटवाड़ा शहर और विद्याधर नगर ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. झोटवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्रपाल सिंह जादौन और मंजू शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां कलेक्ट्रेट पोर्च में महंगाई और डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने क्षेत्र की पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा. जादौन ने बताया कि पेट्रो पदार्थों की आए दिन दरें बढ़ाने के कारण प्रदेश में मंहगाई चरम पर है. व्यापारी और आमजन को शादी व उत्सवों में सिलेंडर तक नहीं मिल रहे. झोटवाड़ा और विधाधर नगर क्षेत्र में बिजली-पानी का भंयकर संकट है. सरकार सोई हुई है. सरकार नहीं जागेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता गली-गली में निकलेगा और आमजन को साथ लेकर सरकार का जीना दूभर कर देगा.
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