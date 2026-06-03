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पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध, टूरिस्ट कार संचालकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, चक्काजाम की चेतावनी

जयपुर: ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन जयपुर ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. एसोसिएशन ने बार-बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर नाराजगी जताई और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शन के बाद टूरिस्ट कार चालकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.इधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झोटवाड़ा शहर और विद्याधर नगर ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और पानी एवं बिजली की समस्याओं को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया.

ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह महरौली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध जताया. प्रदेशाध्यक्ष महरौली ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से टैक्सी कार संचालकों का जीना दूभर हो चुका है. टैक्सी ड्राइवरों के ई-चालान बनाए जा रहे हैं. इससे हम सर्वाधिक परेशान हैं. एप संचालित टैक्सी कारों का राजस्थान में कोई भी कार्यालय नहीं है. हमारी मांग है कि एप से संचालित टैक्सी कारों की कंपनियों का हर राज्य में एक ऑफिस जरूर हो.

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सात दिन की मोहलत: उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन में सरकार वेट घटाकर डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं किए तो ट्रांसपोर्ट संगठनों को एकजुट किया जाएगा और राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा.