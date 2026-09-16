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मसूरी में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों की कार खाई में गिरी

मसूरी: देहरादून-मसूरी मार्ग पर मसूरी झील से पहले कब्रिस्तान के मुख्य गेट के पास एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. जिसमें कार सवार पांच लोग घायल हो गए. जिनमें एक युवक की हालत गंभीर है. वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है.

देहरादून-मसूरी मार्ग पर खाई में गिरी कार: बताया जा रहा है कि कार संख्या UP 14 GH 0248 काफी तेज गति में थी. तभी कब्रिस्तान के मुख्य गेट के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलने ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम पहुंची. जहां रेस्क्यू कर सभी घायलों को सड़क तक लाया गया, फिर एंबुलेंस के जरिए उप जिला चिकित्सालय अस्पताल मसूरी लाया गया. जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोगों को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.