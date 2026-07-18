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नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी, यात्रियों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर शनिवार दोपहर चितौड़ा गांव के पास एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में छह से सात यात्री घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हाईवे पर अफरा-तफरी : दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एनएचएआई कर्मचारी विजय कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर उन्हें सूचना मिली कि चितौड़ा गांव के समीप दिल्ली-मुंबई हाईवे पर जयपुर से दिल्ली जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई है. सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम और एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची.

नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी (ETV Bharat)

यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया : राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए बस में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि हादसे में करीब छह से सात लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बस के पलटने से उसका एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.