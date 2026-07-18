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नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी, यात्रियों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई और इस दौरान कई यात्री घायल हो गए.

Tourist bus overturns on Delhi Mumbai Highway in Nuh
नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 9:00 PM IST

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नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर शनिवार दोपहर चितौड़ा गांव के पास एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में छह से सात यात्री घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हाईवे पर अफरा-तफरी : दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एनएचएआई कर्मचारी विजय कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर उन्हें सूचना मिली कि चितौड़ा गांव के समीप दिल्ली-मुंबई हाईवे पर जयपुर से दिल्ली जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई है. सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम और एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची.

नूंह में दिल्ली-मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलटी (ETV Bharat)

यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया : राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए बस में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि हादसे में करीब छह से सात लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बस के पलटने से उसका एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Tourist bus overturns on Delhi Mumbai Highway in Nuh
हादसे के बाद शीशे टूटे (ETV Bharat)

मामले की जांच : विजय कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से सीधा कर रेस्ट एरिया में ले जाया जा रहा है, ताकि हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो सके. दुर्घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस अचानक संतुलन खो बैठी, जिससे वो सड़क पर पलट गई. पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.

Tourist bus overturns on Delhi Mumbai Highway in Nuh
क्रेन की मदद से बस को सड़क पर लाया गया (ETV Bharat)

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Last Updated : July 18, 2026 at 9:00 PM IST

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