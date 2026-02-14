ETV Bharat / state

झीलों की नगरी के प्र​ति बढ़ा पर्यटकों का आकर्षण, जनवरी में टूटा रिकॉर्ड, दोगुना हुए पर्यटक

पर्यटन विभाग की उप-निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि जनवरी 2018 में जहां पर्यटकों की संख्या करीब 1.05 लाख थी, वहीं जनवरी 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग ढाई लाख तक पहुंच गया. यानी 9 साल में आगंतुकों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है. यह बढ़ोतरी बताती है कि उदयपुर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है.

उदयपुर: देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर में जनवरी माह में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट घूमने पहुंचे. इस तरह साल 2026 की शुरुआत पर्यटन के लिहाज से उत्साहजनक रही है. पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में शहर में कुल 2,44,558 पर्यटक पहुंचे. इनमें करीब 2.25 लाख घरेलू सैलानी, जबकि 19,558 विदेशी मेहमान शामिल हैं.

2018 रहा ऐतिहासिक वर्ष: साल 2025 पूरे वर्ष के लिहाज से रिकॉर्ड वर्ष रहा. इस दौरान लगभग 19.96 लाख घरेलू और 2 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक उदयपुर पहुंचे. विदेशी पर्यटकों के लिए 2018 अब भी ऐतिहासिक साल माना जाता है. जब 2.07 लाख विदेशी सैलानी आए थे. महीनों में नवंबर और दिसंबर लगातार सबसे मजबूत रहे हैं. दिसंबर 2025 में तो 2.80 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक दर्ज किए गए.

पिछले 5 साल में उदयपुर में कितने आए पर्यटक (ETV Bharat GFX)

कहां से आ रहे हैं सबसे ज्यादा पर्यटक?: होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि घरेलू पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश से है. वीकेंड और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर की लोकप्रियता ने इन राज्यों से आवक बढ़ाई है. विदेशी पर्यटकों में फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके और अमेरिका से आने वाले सैलानियों की संख्या उल्लेखनीय है. यूरोपीय बैकपैकर और हेरिटेज प्रेमी उदयपुर को खास तौर पर पसंद कर रहे हैं. पर्यटक राजेश ने कहा कि उदयपुर खूबसूरत शहर है. यहां के ऐतिहासिक महल और राजस्थानी व्यंजनों का अपना ही एक आनंद है. उन्होंने कहा कि वह लखनऊ से घूमने के लिए पहुंचे हैं. उनके परिवार ने उदयपुर के पिछोला और फतेहसागर झील में वोटिंग का आनंद लिया.

राजस्थानी स्वाद का भी बढ़ा आकर्षण: गुजरात के अहमदाबाद से घूमने पहुंची माही ने बताया कि घूमने के साथ-साथ राजस्थानी व्यंजनों का भी जमकर आनंद ले रहे हैं. दाल-बाटी-चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी, लाल मांस और घेवर जैसी पारंपरिक डिशेज विदेशी मेहमानों को खास तौर पर आकर्षित कर रही हैं. होटल और हेरिटेज रेस्टोरेंट्स में लोक संगीत के साथ परोसे जा रहे पारंपरिक भोजन से पर्यटक सांस्कृतिक अनुभव भी ले रहे हैं. पर्यटन विभाग की उप-निदेशक शिखा सक्सेना के अनुसार विभाग पर्यटकों के फीडबैक पर गंभीरता से काम कर रहा है. वहीं होटल एसोसिएशन का मानना है कि होली और वेडिंग सीजन में पर्यटकों की संख्या में और उछाल आएगा.