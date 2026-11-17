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औली विंटर गेम्स की तैयारी पर उठे सवाल, पर्यटन सचिव बोले- अफवाह न फैलाएं, बड़े एक्सपर्ट हैं तो आकर साथ काम करें

देहरादून: चमोली जिले के औली में सालों से बंद पड़ी स्नो मेकिंग मशीन को दोबारा शुरू करने की पहल के बीच विवाद खड़ा हो गया है. सफल ट्रायल पर सवाल उठाने और पर्यटन सचिव पर गंभीर आरोप लगाने वाले यूकेडी कार्यकर्ता को सचिव ने सकारात्मक सोच रखने और धरातल पर आकर सहयोग करने की नसीहत दी है. उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ने भी पर्यटन सचिव के समर्थन में बयान दिया है.

सालों से बंद मशीनें शुरू करने की कोशिश, सफल ट्रायल के बाद बढ़ा विवाद: उत्तराखंड के प्रमुख विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन औली में विंटर गेम्स और आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग को फिर से शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) और उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन मिलकर सालों से बंद पड़ी स्नो मेकिंग मशीनों को दोबारा चालू करने में जुटे हैं. पिछले सप्ताह इन मशीनों का सफल ट्रायल भी किया गया. लंबे समय से बंद पड़े इस सिस्टम को दोबारा शुरू करने की दिशा में हुई इस पहल को औली में विंटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले सकारात्मक प्रयास और साकारत्मक सोच की जरूरत होती है. यदि सरकार और विभाग किसी पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. केवल कमियां निकालने और सोशल मीडिया पर नकारात्मकता फैलाने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता. -धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-

पर्यटन सचिव की नसीहत- इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो साथ आकर काम करें: अंशुमन बिष्ट के आरोपों पर पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सकारात्मक सोच रखने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि-

उन्होंने मशीनों के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2010 में साउथ एशियन गेम्स के दौरान इन्हें लगाया गया था, लेकिन पिछले करीब 16 वर्षों से इनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया? उनके मुताबिक, समय पर रखरखाव नहीं होने से मशीनों के पाइप फट चुके हैं. पंप खराब हो चुके हैं और पूरा सिस्टम बदहाल हो चुका है. अंशुमन ने यह भी आरोप लगाया कि मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर बजट खर्च करने और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है. हालांकि, उन्होने इन आरोपों का कोई प्रमाण सामने नहीं रखा. ऐसे में मशीनों की वास्तविक तकनीकी स्थिति और मेंटेनेंस में कथित गड़बड़ी को लेकर उनके द्वारा उठाये गये सवालों को लेकर अब विभाग ने खुद आगे आकर जवाब दिया है.

स्नो गन के जरिए पानी छोड़े जाने को इस तरह प्रचारित किया जा रहा है, जैसे औली में भारी बर्फबारी हो गई हो. जीएमवीएन के कर्मचारी और होटल कारोबारी, जिन्हें मशीन चलाते हुए दिखाया गया है, क्या वे वास्तव में इस तकनीक को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित हैं? यदि मशीनों का परीक्षण करना था, तो इसके लिए विदेश से विशेषज्ञों को क्यों नहीं बुलाया गया? -अंशुमन बिष्ट, यूकेडी नेता-

मशीनों के ट्रायल पर सवाल, अधिकारियों की कार्यक्षमता पर भी उठाई उंगली: दरअसल, अंशुमन बिष्ट ने स्नो मेकिंग मशीन के ट्रायल के दौरान बनाए गए वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि-

यूकेडी नेता ने लगाए गंभीर आरोप: लेकिन इस कोशिश की सराहना करने के बजाय जोशीमठ के एक स्थानीय युवा और यूकेडी नेता अंशुमन बिष्ट ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने मशीनों के ट्रायल से लेकर उन्हें संचालित करने वाले लोगों की तकनीकी जानकारी और पर्यटन विभाग की मंशा तक पर सवाल उठाए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में अब इस मामले में पर्यटन सचिव और उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भट्ट ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है.

औली में इटली से आयातित आधुनिक कृत्रिम बर्फ बनाने वाली स्नो कैनन और स्नो मेकिंग मशीनें लगाई गई हैं (Courtesy- Tourism Department)

पर्यटन सचिव ने स्पष्ट कहा कि औली में स्केटिंग रिंक और पुरानी बंद पड़ी स्नो मेकिंग मशीनों को ठीक करने का काम शुरू किया गया है. इसके लिए वित्तीय स्वीकृतियां भी दी गई हैं और धनराशि जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र की इतनी अच्छी तकनीकी जानकारी है और वह खुद को बड़ा विशेषज्ञ मानता है, तो उसे विभाग या संबंधित एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए. अपने सुझाव देने चाहिए और धरातल पर आकर सहयोग करना चाहिए. केवल आरोप लगाना और अफवाहें फैलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है. विरोध करना आसान है, लेकिन किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना ज्यादा जरूरी है.

हाल ही में इन इटैलियन मशीनों का सफल ट्रायल किया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया पर यूकेडी नेता ने सवाल उठाया है (Courtesy- Tourism Department)

इटली में ली ट्रेनिंग, औली में इस्तेमाल करना चाहते हैं अनुभव: वहीं, उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी मशीनों को दोबारा शुरू करने की पूरी प्रक्रिया और अपनी विशेषज्ञता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि-

हम जीएमवीएन के साथ मिलकर औली में बंद पड़ी स्नो मेकिंग व्यवस्था को दोबारा सुचारू करने के लिए काम कर रहे हैं. मैंने इटली में स्नो मेकिंग मशीनों और वहां के आधुनिक विंटर स्पोर्ट्स रिसॉर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का अध्ययन किया है. स्नो बोर्डिंग इंडिया की एडहॉक कमेटी से जुड़े अपने अनुभव के दौरान भी मुझे इस तकनीक को करीब से समझने का मौका मिला. विदेश में हासिल किए गए इसी अनुभव का इस्तेमाल अपनी जन्मभूमि औली में करना चाहते हैं.

-अजय भट्ट, अध्यक्ष, उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन-

अजय ने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ मशीनें चलाना नहीं, बल्कि औली में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना और उत्तराखंड को विंटर गेम्स के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है. मशीनों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. अब मौसम और तापमान अनुकूल होने का इंतजार है. 10 दिसंबर के बाद तापमान अनुकूल मिलने पर मशीनों से कृत्रिम बर्फ बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है. उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का निजी प्रयास नहीं है, बल्कि इससे पूरे औली क्षेत्र के पर्यटन कारोबार, स्थानीय लोगों की आजीविका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है.

औली विंटर स्पोर्टस हब है (Courtesy- Tourism Department)

सवाल उठाने से पहले प्रयासों को समझना भी जरूरी: औली में विंटर गेम्स को फिर से मजबूत करने और वर्षों से बंद पड़े संसाधनों को इस्तेमाल में लाने की कोशिश के बीच उठे इन सवालों ने एक बार फिर विकास कार्यों में सहयोग और आलोचना की भूमिका पर बहस छेड़ दी है. मशीनों की तकनीकी स्थिति, उनके रखरखाव और संचालन को लेकर सवाल पूछना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन बिना प्रमाण बजट में गड़बड़ी और कमीशनखोरी जैसे आरोप लगाना भी गंभीर मामला है. खासकर तब, जब संबंधित विभाग और एसोसिएशन लंबे समय से बंद पड़ी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं.

अब देखने वाली बात यह होगी कि मौसम अनुकूल होने पर स्नो मेकिंग मशीनें वास्तव में कितनी प्रभावी तरीके से काम कर पाती हैं और औली में कृत्रिम बर्फ बनाने का सपना इस बार धरातल पर कितना सफल होता है. फिलहाल पर्यटन सचिव का संदेश साफ है कि यदि किसी के पास विशेषज्ञता और अनुभव है, तो वह केवल सवाल उठाने के बजाय औली के विकास में अपना योगदान भी दे.

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