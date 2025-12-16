जानें हिमाचल के 12 जिलों में कौन सी पर्यटन योजनाएं हो रही विकसित, स्वीकृत राशि में इतना पैसा हो चुका है खर्च
हिमाचल पर्यटकों की पहली पसंद हैं और यहां सालाना लाखों सैलानी आते हैं. सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है.
December 16, 2025
शिमला: पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें प्रयत्नशील रहती हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पर्यटन को लेकर सरकार ने तीन साल में किस जिले में कितनी राशि खर्च की और पर्यटन स्थलों पर क्या सुविधाएं दी. इसे लेकर आनी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार ने सरकार से जानकारी मांग थी.
पिछले तीन सालों में विभाग के नए पर्यटन स्थलों एवं केन्द्रों के विकास के लिए किए गए मुख्य कामों की जानकारी सरकार ने सदन में रखी थी. सरकार ने बताया कि किस जिले में कौन से काम किए जा रहे हैं. इसके साथ ही किस जिले में कितनी राशि स्वीकृत है और कितना पैसा खर्च हो चुका है इसका ब्यौरा भी दिया था.
चम्बा
देवी देहरा में जालपा देवी मन्दिर का विकास और सौन्दर्यकरण किया जा रहा है, जिसका काम प्रगति पर है. इसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए बैंच निर्माण, बच्चों के लिए झूले, स्ट्रीट लाईट इत्यादि का प्रावधान है. चम्बा के (सुल्तानपुर) में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि पांगी (किलाड़) और होली में हैलीपोर्ट के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.
हमीरपुर
जिला हमीरपुर के नादौन में पर्यटन परिसर और जसकोट में हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. सम्भूताल का सौन्दर्यकरण किया जा रहा है. गसौता महादेव में स्विमिंग पूल, चेजिंग रूम, टॉयलेट का निर्माण किया गया है.
कांगडा
कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया की आरंम्भ की जा चुकी है. बिल पटि्टयां तहसील ज्वालामुखी में पैराग्लाईडिंग साईट को अधिसूचित कर दिया गया है. विभाग ने धर्मशाला स्थित रक्कड़ व पालमपुर में हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है.
किन्नौर
शारबो में हैलीपोर्ट के निर्माण की प्रकिया जारी है. कल्पा में पर्यटन सांस्कृतिक कला केन्द्र का निर्माण कार्य किया गया.
कुल्लू
सोलंगनाला, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में सड़क किनारे सुविधाएं (Way side Amenities) का निर्माण.आलू ग्राउंड मनाली, जिला कुल्लू में हैलीपोर्ट प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त पर्यटन परिषद के माध्यम से कोठी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में पार्किंग का निर्माण, ओल्ड मनाली में रेवेन्यू पार्किंग का निर्माण, कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में हॉट वॉटर बाथ सुविधा, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के पास पार्किंग से मॉल रोड़ मनाली, जिला कुल्लू तक एस्केलेटर का निर्माण, राम बाग चौक मनाली में कांच के साथ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, आलू ग्राउंड मनाली के पास एचआरटीसी/ वोल्वो बस स्टैंड पर पार्किंग में सुधार आदि कार्य किए जा रहे हैं.
जिला मण्डी
पर्यटकों की सुविधा के लिए खौली में नेचर पार्क निर्माण हो रहा है. शिकारी देवी, धुआं देवी,चपलांदी धार में पार्क को विकसित किया जा रहा है. पराशर में हैलीपैड का निर्माण और कुथाह को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है.
शिमला
जिला शिमला के चूड़धार, घूंड ठियोग व कुलगांव रोहडू में हैलीपैड का निर्माण प्रस्तावित है.
सोलन
मंकी प्वाईट कसौली में पर्यटकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है. मौजा बसाल में हैलीपोर्ट के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के नाम भूमी हस्तांतरित की गई है. चौरा में ओल्ड एज रिजॉर्ट एवं वैलनेस सेन्टर के निर्माण के लिए सरकारी भूमी को पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित कर दिया गया है.
ऊना
पलकवाह स्थित रौड़ा, तहसील हरोली में हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. पर्यटकों की सुविधा के लिए रायपुर मैदान में वाटर स्पोर्ट्स का संचालन किया जा रहा है.
हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम लिमिटेड
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से नगरोटा बगवां के रजियाणा जिला कांगड़ा में कला एवं शिल्प केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है. मंडी के कंगनीधार में शिवधाम के शेष कार्य का निर्माण भी किया जा रहा है.
|जिला
|तीन सालों में स्वीकृत राशि
|खर्च की गई राशि
|चंबा
|14,44,75,329
|2,53,41,923
|कांगड़ा
|62,58,90,270
|35,89,70,266
|ऊना
|2,99,88,000
|2,99,88,000
|कुल्लू
|630,86,92,191.49
|479,29,08,329.93
|किन्नौर
|6,93,36,824
|6,93,36,824
|लाहौल–स्पीति
|10,80,69,218
|9,63,13,493
|मंडी
|1,50,00,000
|1,50,00,000
|शिमला
|1,69,12,466
|1,25,98,000
|सोलन
|1,13,14,514
|46,71,053
|सिरमौर
|19,81,748
|7,52,748
|HPTDC
|51,24,20,037
|18,86,24,836
|एचपीएमडीसी
|260,65,91,275
|15,35,45,687
इसके अतिरिक्त सरकार ने ये भी बताया कि कुछ परियोजनाओं में एडीबी के जरिए सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं. और उप योजनाओं में एडीबी के सहयोग के जरिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.
|उप योजना का नाम
|सुविधाएं
|बाबा बालकनाथ,
हमीरपुर जिला,
हिमाचल प्रदेश में
पर्यटक सुविधाएं.
पुरानी लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी का पुनर्निर्माण.
लिफ्ट, रेस्टोरेंट, शौचालय आदि सुविधाओं सहित मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण.
मार्गों का सौंदर्यीकरण एवं अपग्रेडेशन.
बस स्टैंड क्षेत्र का विकास तथा मौजूदा शौचालयों का पुनर्विकास.
लैंडस्केपिंग.
|नग्गर कैसल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
का डॉक्यूमेंटेशन एवं रेस्टोरेशन.
नग्गर कैसल का रिनोवेशन-कम-रेस्टोरेशन.
वेलनेस कंपोनेंट – SPA.
पार्किंग सुविधा.
|मनाली में वेलनेस सेंटर का निर्माण
बेड रूम एवं रेस्टोरेंट.
वेलनेस कंपोनेंट – SPA, मसाज रूम (2), चेंजिंग रूम, स्टीम, सौना, जकूज़ी.
जिम, योग एवं मेडिटेशन हॉल, कैफे.
|कुल्लू में वेलनेस सेंटर का निर्माण
बेड रूम एवं रेस्टोरेंट.
वेलनेस कंपोनेंट – SPA, मसाज रूम (2), चेंजिंग रूम, स्टीम, सौना, जकूज़ी.
जिम, योग एवं मेडिटेशन हॉल, कैफे.
पार्किंग सुविधा.
|धर्मशाला में आइस स्केटिंग-कम-रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण
|आइस स्केटिंग बिल्डिंग-ऑफिस रूम, जिम, बिलियर्ड्स रूम, कैफे, किचन, स्टोर, स्टाफ रूम, स्टाफ टॉयलेट एवं चेंजिंग रूम, सार्वजनिक सुविधाएं, इक्विपमेंट रूम, रेफ्रिजरेशन रूम, बैठने की क्षमता 1,079 दर्शक (बॉक्स सिटिंग, कमरे आदि),ओपन रोलर स्केटिंग रिंक, सरफेस पार्किंग, लैंडस्केपिंग
|शिमला में आइस स्केटिंग रिंक कम स्केटिंग रिंक का विकास
स्केटिंग रिंक, चेंजिंग रूम, विक्ट्री स्टैंड, इक्विपमेंट रूम
बैठने की क्षमता–लगभग 700 लोग, रिमोट से चलने वाली रिट्रैक्टेबल छत
रिटेल/कैफे, रेस्टोरेंट एवं किचन, स्टोर/पैंट्री, हॉल, क्लब रूम, जिम और गेम्स
