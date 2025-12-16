ETV Bharat / state

जानें हिमाचल के 12 जिलों में कौन सी पर्यटन योजनाएं हो रही विकसित, स्वीकृत राशि में इतना पैसा हो चुका है खर्च

हिमाचल में पर्यटकों के लिए विकसित हो रही योजनाएं ( FILE PHOTO )

शिमला: पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें प्रयत्नशील रहती हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पर्यटन को लेकर सरकार ने तीन साल में किस जिले में कितनी राशि खर्च की और पर्यटन स्थलों पर क्या सुविधाएं दी. इसे लेकर आनी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार ने सरकार से जानकारी मांग थी.

पिछले तीन सालों में विभाग के नए पर्यटन स्थलों एवं केन्द्रों के विकास के लिए किए गए मुख्य कामों की जानकारी सरकार ने सदन में रखी थी. सरकार ने बताया कि किस जिले में कौन से काम किए जा रहे हैं. इसके साथ ही किस जिले में कितनी राशि स्वीकृत है और कितना पैसा खर्च हो चुका है इसका ब्यौरा भी दिया था.

चम्बा

देवी देहरा में जालपा देवी मन्दिर का विकास और सौन्दर्यकरण किया जा रहा है, जिसका काम प्रगति पर है. इसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए बैंच निर्माण, बच्चों के लिए झूले, स्ट्रीट लाईट इत्यादि का प्रावधान है. चम्बा के (सुल्तानपुर) में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि पांगी (किलाड़) और होली में हैलीपोर्ट के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

हमीरपुर

जिला हमीरपुर के नादौन में पर्यटन परिसर और जसकोट में हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. सम्भूताल का सौन्दर्यकरण किया जा रहा है. गसौता महादेव में स्विमिंग पूल, चेजिंग रूम, टॉयलेट का निर्माण किया गया है.

कांगडा

कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया की आरंम्भ की जा चुकी है. बिल पटि्टयां तहसील ज्वालामुखी में पैराग्लाईडिंग साईट को अधिसूचित कर दिया गया है. विभाग ने धर्मशाला स्थित रक्कड़ व पालमपुर में हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है.

किन्नौर

शारबो में हैलीपोर्ट के निर्माण की प्रकिया जारी है. कल्पा में पर्यटन सांस्कृतिक कला केन्द्र का निर्माण कार्य किया गया.

कुल्लू

सोलंगनाला, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में सड़क किनारे सुविधाएं (Way side Amenities) का निर्माण.आलू ग्राउंड मनाली, जिला कुल्लू में हैलीपोर्ट प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त पर्यटन परिषद के माध्यम से कोठी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में पार्किंग का निर्माण, ओल्ड मनाली में रेवेन्यू पार्किंग का निर्माण, कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में हॉट वॉटर बाथ सुविधा, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के पास पार्किंग से मॉल रोड़ मनाली, जिला कुल्लू तक एस्केलेटर का निर्माण, राम बाग चौक मनाली में कांच के साथ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, आलू ग्राउंड मनाली के पास एचआरटीसी/ वोल्वो बस स्टैंड पर पार्किंग में सुधार आदि कार्य किए जा रहे हैं.