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लातेहार के टेंगरा पत्थर में पर्यटन की असीम संभावनाएं, सनराइज और सनसेट का दिखता है विहंगम नजारा

लातेहार: जिले को प्रकृति ने अनुपम खूबसूरती दी है. जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. हालांकि, अभी भी कई ऐसे प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर इलाके गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं, जो थोड़े से प्रयास से बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं. लातेहार सदर प्रखंड का टेंगरा पत्थर इसी प्रकार का एक टोला है.

दरअसल, लातेहार जिले में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है. परंतु सुविधाओं के अभाव में कई पर्यटन स्थल अभी भी गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं. लातेहार से बाहर के पर्यटक मुख्य रूप से नेतरहाट, बेतला नेशनल पार्क और लोध फॉल के बारे में ही जानते हैं. इन्हीं स्थानों पर पर्यटकों की भीड़ भी लगती है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

हालांकि, कुछ अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जहां पर्यटक जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पर्यटन स्थल हैं, जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं. लातेहार जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टेंगरा पत्थर एक ऐसा ही स्थान है जो प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में छुपा हुआ है. लातेहार सदर प्रखंड के पोचरा पंचायत अंतर्गत माराबार का टोला टेंगरा पत्थर भीड़भाड़ से दूर बिल्कुल शांत जगह है. घने जंगलों में टेंगरा पहाड़ी पर स्थित इस इलाके की खूबसूरती काफी हद तक नेतरहाट से मिलती-जुलती है. पहाड़ी के ऊपर समतल मैदान जहां स्थानीय लोग खेती भी करते हैं.

टेंगरा पत्थर (Etv Bharat)

सनराइज और सनसेट का दिखता है विहंगम नजारा

टेंगरा पत्थर से सनराइज और सनसेट का विहंगम नजारा भी दिखता है. जिस प्रकार नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट से प्रकृति का विहंगम नजारा पर्यटकों को रोमांचित कर देता है. ठीक इस प्रकार का विहंगम दृश्य टेंगरा पत्थर के पहाड़ी की चोटी से भी दिखाई देता है. हालांकि, 2 वर्ष पूर्व तक यह इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था. जिस कारण लोग इधर आने से भी डरते थे. नक्सली प्रभाव खत्म होने के बाद आसपास के कुछ लोग कभी कभार यहां पहुंचने लगे हैं. परंतु यहां किसी प्रकार की कोई सुविधा या छोटे-मोटे दुकान भी नहीं रहने के कारण ग्रामीण भी यहां आने से कतराते हैं.