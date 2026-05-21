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गोरखपुर और कुशीनगर में पर्यटन केंद्रों की व्यवस्था संभालेगी पर्यटन पुलिस, टूरिस्ट को गाइडेंस के साथ मिलेगी सुरक्षा

गोरखपुर : प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की व्यवस्था को बढ़ाने में जुटी है. अब पर्यटक केंद्रों पर पर्यटन पुलिस की तैनाती की जा रही है. वाराणसी, आगरा, लखनऊ में तैनाती के बाद गोरखपुर रीजन में भी इनकी तैनाती होने जा रही है. रेलवे स्टेशन गोरखपुर हो या कुशीनगर बुद्ध की निर्वाण स्थली, यहां पर इनकी तैनाती होगी.

गोरखपुर रीजन में पर्यटकों के आगमन की बात करें तो साल 2025, 31 मार्च तक कुल पर्यटकों की संख्या 24,33,225 रही. जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 21,39,881 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,93,344 थी.

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी यमुना प्रसाद ने बताया कि पर्यटन पुलिस की तैनाती से पर्यटकों को सही मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलेगी. पहले से ही आगरा, बनारस और लखनऊ में इनकी तैनाती थी. सरकार ने इनकी तैनाती का दायरा चित्रकूट और गोरखपुर में बढ़ाया है.

उन्होंने कहा जब पर्यटक रेलवे और बस स्टेशन पर आता है तो उसे अपने चयनित पर्यटक स्थल तक जाने के लिए पूछताछ और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है. ऐसे में इन जगहों पर पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है. जहां सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा रिटायर्ड सैनिकों को पर्यटन पुलिस के रूप में तैनाती दी गई है. जो सिविल ड्रेस में केंद्र पर मौजूद रहेंगे.

उन्होंने बताया कि यह लोग पर्यटकों को न सिर्फ पर्यटन स्थल की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, बल्कि उन्हें अच्छी जगह रुकने और खानपान की भी जानकरी देंगे. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पटल का पर्यटन केंद्र है, लेकिन गोरखपुर में भी अब पर्यटन केंद्रों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने ऐसे कई केंद्रों को रामणीक बनाया है जो इतिहास के पन्ने में थे, लेकिन उनका महत्व सबके सामने बड़े स्तर पर प्रदर्शित नहीं था.