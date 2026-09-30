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यूपी में रेस्टोरेंट-कैफे से होटल तक बढ़ी पर्यटन की रफ्तार; ₹44,240 करोड़ के निवेश पर नजर

यूपी में पर्यटन को रफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसलों में तेजी बरती जा रही है. प्रदेश में अब पर्यटकों की संख्या और होटल कारोबार तक ही पर्यटन सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर रेस्टोरेंट, कैफे, वाहन किराये और दूसरी सेवाओं के कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है. प्रदेश सरकार ने GST के तहत 51 सर्विस कैटेगरी के आंकड़ों के जरिए पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का आकलन शुरू किया है. शुरुआती समीक्षा में रेस्टोरेंट और कैफे में दर्ज कारोबार में खासा विस्तार सामने आया है.

मंगलवार को पर्यटन भवन में हुई समीक्षा बैठक में इन आंकड़ों के साथ पर्यटन के 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' के लक्ष्य में योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी और अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात मौजूद रहे. बैठक में डेलॉयट टीम की ओर से प्रस्तुत विश्लेषण पर भी चर्चा हुई. रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों की गतिविधियों और पर्यटन से जुड़ी कई प्रमुख सेवाओं में दर्ज कारोबार के बीच सकारात्मक संबंध सामने आया है. इसके लिए GST में इस्तेमाल होने वाले 51 सर्विस अकाउंटिंग कोड को आधार बनाया गया है, जिनमें पर्यटन से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं. साल 2025-26 के दौरान आवास, फूड सर्विस और वाहन किराये से जुड़ी श्रेणियों में दर्ज कारोबार की समीक्षा में रेस्टोरेंट और कैफे सबसे बड़ा कारोबार वर्ग बनकर सामने आया. इसमें GST के तहत दर्ज कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें पर्यटकों के साथ स्थानीय ग्राहकों से होने वाली बिक्री भी शामिल रहती है. इसी के साथ होटल निर्माण में भी तेजी दर्ज की गई है. होटल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी 2023-24 में 205 से बढ़कर 2024-25 में 299 और 2025-26 में 421 हो गई. साल 2023 से 7 सितंबर 2026 तक होटल, बजट आवास, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन कारोबारों से जुड़े करीब 44,240 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं. मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में पर्यटक किन-किन स्थलों पर पहुंच रहे हैं, इसका ज्यादा करीब से अध्ययन करने की जरूरत बताई. जनवरी से जून 2026 के आंकड़ों में विदेशी पर्यटकों के लिहाज से आगरा और लखनऊ प्रमुख गंतव्यों के रूप में सामने आए. उन्होंने सभी जिलों में सड़क और हाईवे कनेक्टिविटी में हुए सुधार को भी दर्ज करने और ये देखने पर जोर दिया कि बेहतर संपर्क व्यवस्था पर्यटन को किस तरह प्रभावित कर रही है. बाबा नीब करौरी सर्किट और कालिंजर किले को पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने पर भी चर्चा हुई. इनके प्रचार में स्थानीय इतिहास और कहानियों को सामने लाने, स्पष्ट रूट जानकारी देने और पहले से लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ इन्हें जोड़ने की रणनीति पर विचार किया गया. वहीं AI आधारित विजिटर काउंटिंग सिस्टम में हो रही देरी पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने नाराजगी जताई.