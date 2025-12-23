चीना सीमा के पास गुंजी में लगेगी महर्षि वेद व्यास की भव्य मूर्ति, बिना पासपोर्ट वीजा के होंगे कैलाश दर्शन, जानिए कैसे
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ के लिए कई बड़ी घोषणाएं की.
पिथौरागढ़: प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकास और पर्यटन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं. सोमवार को दो दिवसीय दौरे में नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार चीन सीमा से सटी व्यास घाटी को पर्यटन और सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रमुखता से उभारने जा रही है.
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धारचूला की व्यास घाटी का नाम महर्षि वेद व्यास के नाम पर पड़ा है और यहां उनके वंशज भी रहते हैं. पूरे देश में वेद व्यास जी का सम्मान बढ़ाने और नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने के लिए 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में महर्षि वेद व्यास की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी. इसके लिए विस्तृत प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है.
सतपाल महाराज ने बताया कि व्यास घाटी में स्थित ओल्ड लिपुपास एक ऐसा स्थान है, जहां से भारतीय सीमा के भीतर से ही तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए सड़क और पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा. इस क्षेत्र को 'नाथुला बॉर्डर' की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.
इसके अलावा ज्योलिंगकांग और नाभीढांग (ओम पर्वत) में पर्यटकों के लिए टीआरएच गजीबो बनाए जा रहे हैं, यहां वे चाय-नाश्ते का आनंद ले सकेंगे. नैनीसैनी एयरपोर्ट को लेकर मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच की सराहना की.
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 432 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 70 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे 72 सीटर और उससे बड़े विमान उड़ान भर सकेंगे. चीन और नेपाल सीमा के पास होने के कारण यह एयरपोर्ट भारतीय सेना के विमानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होग.
राज्य दिवस पर हुए अनुबंध के अनुसार अब इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) करेगी. पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नैनीसैनी एयरपोर्ट आने वाले समय में हेलीकॉप्टर पोर्ट के रूप में उभरेगा, यहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी. क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन से स्थानीय लोगों के होमस्टे को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.
महाराज ने बताया कि उन्हें आदि कैलाश जाने का अवसर मिला था, तब देखा कि यहां पर लोगों को घोड़ों पर बैठकर यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था. महिलाएं घोड़ों में बैठ नहीं पाती थीं. इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री ने सुनी लोगों की समस्या: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनसुनवाई के दौरान सभी फरियादियों को एक-एक करके सुनने के बाद मूलभूत समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया. साथ ही जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी कार्यों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
जनसुनवाई के पश्चात कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने वरदानी पार्क और अटल पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वरदानी पार्क में निर्मित स्टार गेजिंग सुविधा का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर महाराज ने कहा कि पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए हैं. इन प्रयासों से पिथौरागढ़ के पर्यटन को नई गति और नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
