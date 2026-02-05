ETV Bharat / state

पर्यटन मंत्री ने कहा- वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की राह में यूपी पर्यटन बनेगा ग्रोथ इंजन

लखनऊ: 'उत्तर प्रदेश के पर्यटन रोडमैप के तहत वर्ष 2047 तक पर्यटन का राज्य की जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में योगदान 5 प्रतिशत तक बढ़ाने, देश के पर्यटन जीवीए में यूपी की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत करने, पर्यटक आगमन को 100 करोड़ से अधिक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है. साथ ही प्रदेश को देश के शीर्ष तीन पर्यटन राज्यों में शामिल करने का अभियान भी जारी है'. यह बातें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहीं.

मंत्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप पर्यटन भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए. बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को सशक्त करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2027-28 तक एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य को हासिल करने में पर्यटन एक मजबूत ग्रोथ इंजन साबित होगा. इसके लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार, निजी निवेश बढ़ाने और पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

रोडमैप के अनुसार राज्य की जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में पर्यटन का योगदान मौजूदा 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2047 तक 5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, देश के कुल पर्यटन जीवीए में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 9.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने का प्लान है.

पर्यटन आगमन के मोर्चे पर भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं. प्रदेश में कुल आगमन पर्यटकों की संख्या को 2047 तक 100 करोड़ से अधिक करने, विदेशी पर्यटकों की संख्या 45 लाख से अधिक तक पहुंचाने और उत्तर प्रदेश को भारत के शीर्ष तीन पर्यटन राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर भी रोडमैप काफी महत्वाकांक्षी है. कुल रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी को मौजूदा 1.43 प्रतिशत से बढ़ाकर 2047 तक 5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है.