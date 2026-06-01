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श्रावणी मेला: AI तकनीक से होगी श्रद्धालुओं की निगरानी, मंत्री ने की समीक्षा बैठक

श्रावणी मेला को लेकर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर और दुमका जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की.

Tourism Minister review meeting with officials from Deoghar and Dumka district to assess preparations for Shravani Mela
श्रावणी मेला को लेकर मंत्री ने की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 8:33 PM IST

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देवघर: बाबा नगरी में आयोजित होने वाला श्रावणी मेला पूरे झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है. एक महीने तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. इसी को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

सोमवार को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर और दुमका जिला के अधिकारियों के साथ श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों, आवश्यक संसाधनों और आवंटन राशि से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई. अधिकारियों ने विभागवार जरूरतों और योजनाओं की सूची मंत्री को सौंपी.

श्रावणी मेला की तैयारियों पर मंत्री ने की बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए जा रहे हैं. विशेष रूप से तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि हर वर्ष मेला के लिए अस्थायी रूप से तैयार किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को स्थायी स्वरूप दिया जाए. जिससे भविष्य में बार-बार टेंडर और निर्माण कार्यों की आवश्यकता कम हो सके.

मंत्री ने बताया कि दुमका प्रशासन की ओर से भी बासुकीनाथ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. बैठक में दोनों जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी देने के साथ संभावित चुनौतियों और समस्याओं को भी साझा किया. दुमका-बासुकीनाथ मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई. इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत कर मेला शुरू होने से पहले सड़क को पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा. मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले टेंटों में एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे. जिला में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा रूट लाइन पर फेस डिटेक्शन कैमरों की मदद से भी श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके.

इस समीक्षा बैठक में देवघर के उपायुक्त सौरव कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीन पुष्कर, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, एसडीएम रवि कुमार, विधायक चुन्ना सिंह, विधायक सुरेश पासवान सहित देवघर और दुमका जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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