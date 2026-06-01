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श्रावणी मेला: AI तकनीक से होगी श्रद्धालुओं की निगरानी, मंत्री ने की समीक्षा बैठक

देवघर: बाबा नगरी में आयोजित होने वाला श्रावणी मेला पूरे झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है. एक महीने तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. इसी को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

सोमवार को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर और दुमका जिला के अधिकारियों के साथ श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों, आवश्यक संसाधनों और आवंटन राशि से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई. अधिकारियों ने विभागवार जरूरतों और योजनाओं की सूची मंत्री को सौंपी.

श्रावणी मेला की तैयारियों पर मंत्री ने की बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए जा रहे हैं. विशेष रूप से तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि हर वर्ष मेला के लिए अस्थायी रूप से तैयार किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को स्थायी स्वरूप दिया जाए. जिससे भविष्य में बार-बार टेंडर और निर्माण कार्यों की आवश्यकता कम हो सके.

मंत्री ने बताया कि दुमका प्रशासन की ओर से भी बासुकीनाथ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. बैठक में दोनों जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी देने के साथ संभावित चुनौतियों और समस्याओं को भी साझा किया. दुमका-बासुकीनाथ मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई. इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत कर मेला शुरू होने से पहले सड़क को पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके.