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विजयादशमी पर मैनपुरी में उमड़ा जनसैलाब, महाराजा तेज सिंह जूदेव की शोभायात्रा में शामिल हुए पर्यटन मंत्री

महाराजा तेज सिंह जूदेव की शोभायात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: सनातन संस्कृति के महापर्व विजयादशमी के पावन अवसर पर मैनपुरी में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा तेज सिंह जूदेव की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए.

इस दौरान नगर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा. शोभायात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया. आकर्षक झांकियों और महाराजा तेज सिंह जूदेव के जयकारों से नगर का वातावरण गूंज उठा.