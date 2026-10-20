विजयादशमी पर मैनपुरी में उमड़ा जनसैलाब, महाराजा तेज सिंह जूदेव की शोभायात्रा में शामिल हुए पर्यटन मंत्री
पर्यटन मंत्री ने जनपदवासियों को महाराजा तेज सिंह जूदेव की शोभायात्रा एवं विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:14 PM IST
मैनपुरी: सनातन संस्कृति के महापर्व विजयादशमी के पावन अवसर पर मैनपुरी में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा तेज सिंह जूदेव की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए.
इस दौरान नगर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा. शोभायात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया. आकर्षक झांकियों और महाराजा तेज सिंह जूदेव के जयकारों से नगर का वातावरण गूंज उठा.
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दशहरा सनातन संस्कृति का प्रमुख पर्व है. जो असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है. इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त कर बुराई के अंत और धर्म की स्थापना का संदेश दिया था.
उन्होंने कहा कि मैनपुरी की पावन धरती पर महाराजा तेज सिंह जूदेव जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उनकी वीरता और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है.
उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष दशहरा पर्व पर सर्व समाज की सहभागिता से इस शोभायात्रा का आयोजन भव्यता के साथ किया जाता है. पर्यटन मंत्री ने जनपदवासियों और सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को महाराजा तेज सिंह जूदेव की शोभायात्रा एवं विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दीं.
उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए भगवान श्रीराम से सभी पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की.
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