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योगी सरकार के 9 साल में यूपी बना 'टेंपल इकोनॉमी' का केंद्र, 156 करोड़ पर्यटक पहुंचे

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, अयोध्या, ब्रज, विंध्याचल, चित्रकूट और नैमिषारण्य में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विशेष परिषदों का गठन किया गया है.

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रोजगार के नए अवसर पैदा हुए: जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:06 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ के लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब "टेंपल इकोनॉमी" की ओर तेजी से अग्रसर है. सरकार की प्राथमिकताओं में आए बदलाव के कारण आज आस्था, संस्कृति और पर्यटन मिलकर विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं.

वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक अरब 56 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है, जिसमें 36 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं.

जानकारी देते मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

पर्यटन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान: घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज हो गया है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में चार से पांच गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अकेले वर्ष 2025 में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान लगाया गया है. केवल अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में ही करीब 116 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो प्रदेश की कुल पर्यटक संख्या का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है.

धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव: प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव अब आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र बन चुके हैं. अयोध्या का दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली और ब्रज का रंगोत्सव अपनी भव्यता के कारण वैश्विक पहचान बना चुके हैं. वर्ष 2025 के दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है. इन आयोजनों के माध्यम से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

पर्यटन बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण: सरकार ने धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए विशेष परिषदों का गठन किया है और बुनियादी सुविधाओं पर भारी निवेश किया है. गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, साथ ही मानसरोवर और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है. आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की गई है, जबकि लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत अब तक 36,681 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे पांच लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है.

युवाओं को जोड़ने, ग्रामीण पर्यटन पर जोर: पर्यटन क्षेत्र से युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने 40,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड की व्यवस्था की है. प्रदेश के प्रमुख शहरों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष पर्यटन पुलिस और 850 प्रशिक्षित गाइडों की नियुक्ति की गई है. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 234 गांवों का चयन किया गया है और वर्ष 2026-27 तक 50,000 होम-स्टे कमरे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अतिरिक्त, 16 वन्यजीव क्षेत्रों में इको-टूरिज्म का विकास किया जा रहा है और 100 वर्ष से पुराने मंदिरों व मठों के जीर्णोद्धार की योजना भी प्रभावी ढंग से लागू की गई है.

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