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आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया वेडिंग एक्सपो का शुभारंभ, बोले- "राहुल गांधी में गंभीरता और भाषा नियंत्रण की कमी"

देश भर से जुटे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े बड़े कारोबारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सोमवार दोपहर आगरा पहुंचे. उन्होंने शहर में शुरू हुए दो दिवसीय 'इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2026' का शुभारंभ किया. इस एक्सपो में देश भर से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि और कारोबारी शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूपी और आगरा में वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना है. कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री के सामने रखीं समस्याएं: कार्यक्रम में पहुंचे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याएं भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के सामने रखीं. एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पर्यटन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का यह नेशनल स्तर का कार्यक्रम आगरा में हो रहा है. इसमें देश भर से संगठन के महत्वपूर्ण लोग हिस्सा लेने आए हैं. इस मंच पर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर और यूपी में इसे बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हो रही है. जयवीर सिंह का बयान: पद की गरिमा का ध्यान रखें राहुल गांधी (Photo Credit: ETV Bharat)