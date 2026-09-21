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आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया वेडिंग एक्सपो का शुभारंभ, बोले- "राहुल गांधी में गंभीरता और भाषा नियंत्रण की कमी"

आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज एक्सपो 2026 का शुभारंभ किया. उन्होंने वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

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देश भर से जुटे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े बड़े कारोबारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 5:23 PM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सोमवार दोपहर आगरा पहुंचे. उन्होंने शहर में शुरू हुए दो दिवसीय 'इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2026' का शुभारंभ किया. इस एक्सपो में देश भर से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि और कारोबारी शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूपी और आगरा में वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना है.

कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री के सामने रखीं समस्याएं: कार्यक्रम में पहुंचे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याएं भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के सामने रखीं. एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पर्यटन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का यह नेशनल स्तर का कार्यक्रम आगरा में हो रहा है. इसमें देश भर से संगठन के महत्वपूर्ण लोग हिस्सा लेने आए हैं. इस मंच पर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर और यूपी में इसे बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हो रही है.

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जयवीर सिंह का बयान: पद की गरिमा का ध्यान रखें राहुल गांधी (Photo Credit: ETV Bharat)

राहुल गांधी के बयानों पर पर्यटन मंत्री ने साधा निशाना: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला. इंदौर के एक इवेंट में पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर दिए गए बयान के सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. पर्यटन मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी में न तो गंभीरता है और न ही उनके शब्दों का चयन सही रहता है. वे देश में नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानित पद पर हैं, लेकिन अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं.

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वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा उत्तर प्रदेश: एक्सपो में कारोबारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष को भाषा पर नियंत्रण रखने की दी सलाह: उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है. इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रमों से यूपी में पर्यटन और वेडिंग इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी. सरकार हर स्तर पर कारोबारियों का सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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Last Updated : September 21, 2026 at 5:23 PM IST

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