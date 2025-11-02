फिरोजाबाद में 351 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, एक ही पंडाल पर गूंजी शहनाई और कुरान की आयतें
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को फिरोजाबाद 351 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ. इस प्रोग्राम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे.
Published : November 2, 2025 at 3:06 PM IST
फिरोजाबाद: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को जिला मुख्यालय पर 351 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ. इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इनमें 80 जोड़े मुस्लिम समाज के थे. एक ही पंडाल में वैदिक मंत्रों के साथ कुरान की आयतें भी सुनाई दीं, जिससे सांप्रदायिक एकता और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली.
वधू को मिलते हैं 60 हजार रुपये: इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे. उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार समाज के हर वर्ग के हित में काम कर रही है. अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. वधू के खाते में मिलने वाली राशि भी 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है.
सबका साथ, सबका विकास पर जोर: पर्यटन मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर-वधू का बायोमैट्रिक सत्यापन कराया गया.यह प्रोग्राम 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मजबूत करता है. इस मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन, मेयर कामिनी राठौर, विधायक प्रेमपाल धनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.
विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास: समारोह में मंत्री जयवीर सिंह ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. इनमें माध्यमिक विद्यालयों में 47.46 लाख रुपये की लागत से 4 मल्टीपर्पज हॉल और 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, मनरेगा के तहत 8573.38 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण संपर्क मार्ग, खेल मैदान और पार्कों का निर्माण और राजकीय इंटर कॉलेज नसीरपुर में 65.32 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शामिल है.
लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिये गए: मंच से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और सहायता राशि भी दी गई. जय देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी सौंपी गई. शिखा, ममता और सूरज कुशवाहा को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया. प्रशांत कुमार और सोनू कुमार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत चेक दिए गए. स्वयं सहायता समूह की सदस्य शांति देवी, डोली देवी और आरती देवी को चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए.
लखनऊ की डिशेज यूनेस्को की लिस्ट में शामिल: पर्यटन मंत्री ने कहा कि किसान अवधेश यादव और गहरी सिंह को कृषि उपकरण दिए गए. लखनऊ के व्यंजनों को यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री ने रीट्वीट किया है. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी विशु राजा, मोहनलाल गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट और परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी शामिल हुए.
