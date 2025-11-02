ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 351 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, एक ही पंडाल पर गूंजी शहनाई और कुरान की आयतें

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को जिला मुख्यालय पर 351 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ. इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इनमें 80 जोड़े मुस्लिम समाज के थे. एक ही पंडाल में वैदिक मंत्रों के साथ कुरान की आयतें भी सुनाई दीं, जिससे सांप्रदायिक एकता और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली. वधू को मिलते हैं 60 हजार रुपये: इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे. उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार समाज के हर वर्ग के हित में काम कर रही है. अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. वधू के खाते में मिलने वाली राशि भी 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है. जानकारी देते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Video Credit: ETV Bharat) सबका साथ, सबका विकास पर जोर: पर्यटन मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर-वधू का बायोमैट्रिक सत्यापन कराया गया.यह प्रोग्राम 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मजबूत करता है. इस मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन, मेयर कामिनी राठौर, विधायक प्रेमपाल धनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.