नेतरहाट में पर्यटक उठा सकेंगे अब जंगल सफारी का लुत्फ, पर्यटन मंत्री ने किया शुभारंभ

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया.

नेतरहाट में जंगल सफारी की शुरुआत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 6:08 PM IST

4 Min Read
लातेहारः पहाड़ों की रानी के रूप में विख्यात लातेहार जिला के नेतरहाट को अब पर्यटन की दृष्टिकोण से और अधिक समृद्ध बनाया जा रहा है. गुरुवार को राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया. इसका संचालन पलामू टाइगर रिजर्व और पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. उद्घाटन के बाद मंत्री और विधायक के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया.

दरअसल, नेतरहाट झारखंड राज्य का सबसे विख्यात पर्यटन स्थल है. समुद्र तल से लगभग 3700 फीट की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार समेत अन्य आसपास के राज्यों में भी विख्यात है. यहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं.

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया. (ETV Bharat)

झारखंड सरकार के द्वारा नेतरहाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाएं भी बनाई जा रही है और उसे धरातल पर भी उतर जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को नेतरहाट में जंगल सफारी की शुरुआत की गई. फॉरेस्ट डिपार्मेंट और पर्यटन विभाग के संयुक्त मॉनिटरिंग में पहले चरण में तीन खुली गाड़ियों को लाई गई है.

राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से जंगल सफारी का शुभारंभ किया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि नेतरहाट को पर्यटन का हब बनाने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह संकल्पित है. नेतरहाट में पर्यटन विकास को लेकर कई प्रकार की योजनाएं पहले से भी चलाई जा रही है. जंगल सफारी की शुरुआत से पर्यटकों को काफी लाभ होगा.

जंगल सफारी से होगी 40 किलोमीटर की यात्रा

इस संबंध में स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि उनका यह प्रयास है कि उनके क्षेत्र का नेतरहाट पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे देश में जाना जाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है. पर्यटक जंगल सफारी के मदद से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा कर पाएंगे.

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार (ETV Bharat)

इस दौरान पर्यटक नेतरहाट के उन स्थानों पर भी पहुंचेंगे, जहां सामान्य तौर पर पर्यटक पहुंचे नहीं पाते थे. अपर घघरी, लोअर घघरी के अलावा कई अन्य ऐसे स्थान हैं जहां जंगल सफारी के मदद से पर्यटक पहुंचेंगे और नेतरहाट की खूबसूरती का पूरा लुत्फ उठाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि जंगल सफारी पूरी तरह ओपन गाड़ी है, इस कारण पर्यटक यहां के प्राकृतिक नजारों का भी दीदार कर पाएंगे. कुल मिलाकर जंगल सफारी की 3 घंटे की यात्रा के दौरान पर्यटक नेतरहाट को बारीकी से जान भी पाएंगे.

नेतरहाट में कई हैं घूमने के स्थान

पहाड़ों की रानी के रूप में प्रचलित नेतरहाट में घूमने के कई स्थान है. नवंबर से लेकर फरवरी तक यहां पर्यटकों की भारी भीड़ लगती है. 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह यहां पर्यटकों की इतनी भीड़ होती है कि एक माह पहले से ही सभी होटल और रेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं.

नेतरहाट का सूर्योदय और सूर्यास्त प्रसिद्ध है. सनसेट प्वाइंट, कोयल व्यू, नाशपाती बागान, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, पूरी तरह लकड़ी से बना दो तल्ला भवन शैले हाउस, नेतरहाट डैम समेत कई अन्य ऐसे स्थल है जहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है.

