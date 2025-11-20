ETV Bharat / state

नेतरहाट में पर्यटक उठा सकेंगे अब जंगल सफारी का लुत्फ, पर्यटन मंत्री ने किया शुभारंभ

लातेहारः पहाड़ों की रानी के रूप में विख्यात लातेहार जिला के नेतरहाट को अब पर्यटन की दृष्टिकोण से और अधिक समृद्ध बनाया जा रहा है. गुरुवार को राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया. इसका संचालन पलामू टाइगर रिजर्व और पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. उद्घाटन के बाद मंत्री और विधायक के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया.

दरअसल, नेतरहाट झारखंड राज्य का सबसे विख्यात पर्यटन स्थल है. समुद्र तल से लगभग 3700 फीट की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार समेत अन्य आसपास के राज्यों में भी विख्यात है. यहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं.

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेतरहाट में जंगल सफारी का शुभारंभ किया. (ETV Bharat)

झारखंड सरकार के द्वारा नेतरहाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाएं भी बनाई जा रही है और उसे धरातल पर भी उतर जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को नेतरहाट में जंगल सफारी की शुरुआत की गई. फॉरेस्ट डिपार्मेंट और पर्यटन विभाग के संयुक्त मॉनिटरिंग में पहले चरण में तीन खुली गाड़ियों को लाई गई है.

राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से जंगल सफारी का शुभारंभ किया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि नेतरहाट को पर्यटन का हब बनाने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह संकल्पित है. नेतरहाट में पर्यटन विकास को लेकर कई प्रकार की योजनाएं पहले से भी चलाई जा रही है. जंगल सफारी की शुरुआत से पर्यटकों को काफी लाभ होगा.

जंगल सफारी से होगी 40 किलोमीटर की यात्रा

इस संबंध में स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि उनका यह प्रयास है कि उनके क्षेत्र का नेतरहाट पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे देश में जाना जाए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है. पर्यटक जंगल सफारी के मदद से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा कर पाएंगे.