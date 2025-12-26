ETV Bharat / state

यूपी में पर्यटन; दुधवा-गौरीफंटा बस सेवा में विस्तार, लखनऊ कैसरबाग से सुबह 8 बजे मिलेगी बस

यूपी के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी. नन्हे गैंडे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.

दुधवा नेशनल पार्क के लिए बस सेवा में विस्तार.
दुधवा नेशनल पार्क के लिए बस सेवा में विस्तार. (Photo Credit: Tourism Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 9:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में जन्मे एक सींग वाले गैंडे के शावक इन दिनों पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. जिससे यहां पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है. इसी को देखते हुए दुधवा नेशनल पार्क व आसपास के क्षेत्रों में प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से चलने वाली विशेष एसी बस सेवा को अब दुधवा से आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित गौरीफंटा तक विस्तारित कर दिया गया है.

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (Photo Credit: Tourism Department)

पहले यह बस सेवा दुधवा तक सीमित थी. मुख्य रूप से नेचर व वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए संचालित होती थी, लेकिन पर्यटकों के अन्य जगहों पर घूमने व बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए इसका विस्तार किया गया है. ठंड के मौसम में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. जहां बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी, हिरण, बारहसिंगा और तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्यजीवों के साथ नन्हे गैंडे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे (Photo Credit: Tourism Department)
यूपी के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बस सुबह आठ बजे कैसरबाग से रवाना होकर दोपहर दो बजे गौरीफंटा पहुंचेगी. वापसी में बस 2ः30 बजे गौरीफंटा से चलकर तीन बजे दुधवा पहुंचेगी और फिर 3ः30 बजे दुधवा से लखनऊ लौटते हुए रात नौ बजे कैसरबाग पहुंचेगी. लखनऊ से दुधवा का किराया 487 रुपये और लखनऊ से गौरीफंटा तक 536 रुपये तय किया गया है. इस नई सेवा से दुधवा, कतर्नियाघाट और गौरीफंटा के जंगलों में आने वाले प्रकृति प्रेमियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे (Photo Credit: Tourism Department)

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी की यह पहल उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की दूरदृष्टि और वन विभाग के सहयोग का परिणाम है. दुधवा तक पहुंचने वाले पर्यटक अब आसानी से आगे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौरीफंटा भी जा सकेंगे. यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए उभरता हुआ केंद्र माना जा रहा है. विभाग का मानना है कि नई बस सेवा सीमा के आसपास स्थित जंगलों, वेटलैंड्स और दुर्लभ प्रजातियों की खोज को बढ़ावा देगी.


गौरीफंटा से जुड़े प्राकृतिक इलाकों का भी अनुभव : मंत्री ने बताया कि दुधवा, कतर्नियाघाट और गौरीफंटा का पूरा तराई क्षेत्र जैव विविधता से भरा हुआ है. बस सेवा के विस्तार से अब पर्यटक न सिर्फ दुधवा के जंगल और दलदली इलाकों को देख पाएंगे, बल्कि दुधवा से लगभग 20 किलोमीटर आगे स्थित गौरीफंटा और उससे जुड़े प्राकृतिक इलाकों का अनुभव भी कर सकेंगे. फील्ड डॉयरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, एच. राजामोहन ने बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ठंड के समय पर्यटकों के काफी आकर्षित करता है. खासकर इस समय गैंडों के शावक पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं.




नर और मादा गैंडे के गले से हटाया गया रेडियो कॉलर : हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व (लखीमपुर खीरी) में वन विभाग और विशेषज्ञों की टीम ने तीन दिवसीय अभियान के तहत ट्रैंक्यूलाइज कर एक नर गैंडा नकुल और एक मादा दीपिका के गले से रेडियो कॉलर सफलतापूर्वक हटा दिए हैं. जिससे वे अब जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकें. रेडियो कॉलर निकालने का यह अभियान पहले से आज़ाद किए गए गैंडों की निगरानी के बाद उनकी जंगल में अनुकूलता के संकेत मिलने पर किया गया है. अब बगैर कॉलर लगे दोनों गैंडों को जंगल में आज़ादी से विचरण करते देखा जाएगा. तीसरे मादा गैंडा विजयश्री का कॉलर मौसम और स्थितियों के अनुकूल होने के बाद हटाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : सर्दी की दस्तक; यूपी की सभी 10 रामसर साइट्स प्रवासी पक्षियों से गुलजार, पर्यटकों के लिए बढ़ायी जा रहीं सुविधाएं

यह भी पढ़ें : इटावा के प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर का होगा विकास; जिले में बढ़ी पर्यटकों की संख्या

TAGGED:

TOURISM DEPARTMENT
DUDHWA GAURIFANTA BUS SERVICE
UP TOURISM
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
DUDHWA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.