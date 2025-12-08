ETV Bharat / state

आपदा और बर्फबारी कम होने से इस साल घटा कुल्लू में पर्यटन, पिछले साल के मुकाबले कम पहुंचे सैलानी

हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में प्राकृतिक आपदा ने अपना खूब कहर बरपाया. मानसून के बाद सूखे जैसे हालात बन गए और बर्फ की सफेद चादर में ढके रहने वाले पहाड़ वीराने पड़े हुए हैं. इसका खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश में भारी प्राकृतिक आपदा के चलते पर्यावरण, पर्यटन और हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है. कारोबारियों को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है, ताकि दिसंबर महीना सैलानियों से गुलजार हो सके और आपदा के समय जो नुकसान हुआ है. उसकी भी लोग भरपाई कर सकें, लेकिन दिंसबर माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद आज रोहतांग पर अब हल्की बर्फबारी हुई है. भले ही आज रोहतांग पर बर्फबारी हुई है, लेकिन बीते सालों के मुकाबले ये बहुत कम है, जिसके कारण पर्यटक मनाली, कुल्लू या शिमला की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो पर्यटन विभाग के अनुसार, वर्ष 2024 में 35 लाख 38 हजार, 530 सैलानी आए थे, जो पिछले साल प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक सैलानियों का आंकड़ा था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा साढ़े 22 लाख के करीब है. नवंबर माह तक यह आंकड़ा पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया हैं, जिसके मुताबिक बीते साल के मुकाबले जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में इस साल 13 लाख कम सैलानी आए हैं. इसके अलावा मनाली ग्रीन टैक्स बेरियर की अगर बात करे तो साल 2023 में 3 लाख 45 हजार 704 वाहन बाहरी राज्यों से मनाली पहुंचे थे. साल 2024 की अगर बात करे तो 3 लाख 66 हजार 617 वाहन मनाली पहुंचे थे. पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल नबंवर माह तक 3 लाख 4 हजार 132 वाहन बाहरी राज्यों से मनाली पहुंचे हैं. आपदा और बर्फबारी से कम हुआ पर्यटन (ETV Bharat) बीते साल के मुकाबले कम आए सैलानी