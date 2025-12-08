ETV Bharat / state

आपदा और बर्फबारी कम होने से इस साल घटा कुल्लू में पर्यटन, पिछले साल के मुकाबले कम पहुंचे सैलानी

मौसम की बेरुखी की मार पर्यटन कारोबार पर पड़ रही है. आपदा और सूखे जैसे हालात के बीच कम पर्यटन घाटी पहुंच रहे हैं.

कुल्लू में कम हुआ पर्यटन कारोबार
कुल्लू में कम हुआ पर्यटन कारोबार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 6:37 PM IST

हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में प्राकृतिक आपदा ने अपना खूब कहर बरपाया. मानसून के बाद सूखे जैसे हालात बन गए और बर्फ की सफेद चादर में ढके रहने वाले पहाड़ वीराने पड़े हुए हैं. इसका खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश में भारी प्राकृतिक आपदा के चलते पर्यावरण, पर्यटन और हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है. कारोबारियों को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है, ताकि दिसंबर महीना सैलानियों से गुलजार हो सके और आपदा के समय जो नुकसान हुआ है. उसकी भी लोग भरपाई कर सकें, लेकिन दिंसबर माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद आज रोहतांग पर अब हल्की बर्फबारी हुई है.

भले ही आज रोहतांग पर बर्फबारी हुई है, लेकिन बीते सालों के मुकाबले ये बहुत कम है, जिसके कारण पर्यटक मनाली, कुल्लू या शिमला की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो पर्यटन विभाग के अनुसार, वर्ष 2024 में 35 लाख 38 हजार, 530 सैलानी आए थे, जो पिछले साल प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक सैलानियों का आंकड़ा था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा साढ़े 22 लाख के करीब है. नवंबर माह तक यह आंकड़ा पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया हैं, जिसके मुताबिक बीते साल के मुकाबले जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में इस साल 13 लाख कम सैलानी आए हैं. इसके अलावा मनाली ग्रीन टैक्स बेरियर की अगर बात करे तो साल 2023 में 3 लाख 45 हजार 704 वाहन बाहरी राज्यों से मनाली पहुंचे थे. साल 2024 की अगर बात करे तो 3 लाख 66 हजार 617 वाहन मनाली पहुंचे थे. पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल नबंवर माह तक 3 लाख 4 हजार 132 वाहन बाहरी राज्यों से मनाली पहुंचे हैं.

आपदा और बर्फबारी से कम हुआ पर्यटन
आपदा और बर्फबारी से कम हुआ पर्यटन (ETV Bharat)

बीते साल के मुकाबले कम आए सैलानी

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि 'कुल्लू में बीते साल के मुकाबले अभी कम सैलानी आए हैं, लेकिन दिसंबर माह में भी सैलानियों के आने की उम्मीद बनी हुई है. नवंबर माह से अब सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और होटल में भी ऑक्यूपेंसी की तरह 50 से 60% पहुंच गई है. उम्मीद है कि क्रिसमस तथा नए साल के दर्शन के लिए सैलानी जिला कुल्लू के पर्यटन स्थलों में पहुंचेंगे.'

जल विद्युत परियोजनाओं को पहुंचा नुकसान

इस साल आए मानसून से सिर्फ पर्यटन कारोबार को ही नुकसान नहीं पहुंचा है. बल्कि हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है. जल विद्युत परियोजना से जुड़े जन संपर्क अधिकारी अनिल कांत शर्मा का कहना हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण नदी-नालों के किनारे स्थापित विद्युत परियोजनाओं को भी काफी क्षति हुई है. इस साल हुई तबाही के कारण सैंज जल विद्युत परियोजना में अभी भी बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है. वही, बीते साल मणिकर्ण घाटी के मलाणा में भी नाले में बादल फट गया था, जिस कारण मलाणा जल विद्युत परियोजना में अभी भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है. प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटन, पर्यावरण और जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा हैं.

कुल्लू में इस बार कम पहुंचे पर्यटक
कुल्लू में इस बार कम पहुंचे पर्यटक (ETV Bharat)

पर्यावरण सुधरने पर सही होगा पर्यटन

बंजार के रहने वाले पर्यावरणविद गुमान सिंह का कहना हैं कि 'साल 2023 से वर्तमान तक पहाड़ों की हालत अस्थिर बनी हुई है. हल्की सी बारिश से पहाड़ खिसक रहे है. अब लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे है. मानसून में बंजार सड़क को खासा नुकसान पहुंचा हैं. वर्तमान में भी औट से लेकर लुहरी तक सड़क आज भी बदहाल पड़ी हुई हैं और इस पर सफर करना आज भी खतरनाक बना हुआ हैं, जब पर्यावरण ही सही नहीं होगा तो पर्यटन कैसे सुधरेगा. इस बारे सरकार को भी नीति बनानी होगी ताकि पर्यावरण के साथ साथ पर्यटन भी सही तरीके से चल सके.'

