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मैदानों में है ताप, तो हिमाचल की सैर करें आप

शिमला: चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवा का सुकून कहीं मिल सकता है तो वो हैं पहाड़. शायद यही वजह है कि इन दिनों गर्मी से राहत और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने लोग खूब पहाड़ चढ़ रहे हैं. बढ़ती गर्मी के साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है ऐसे में लोग परिवार के साथ पहाड़ी पर्यटन स्थलों में चहलकदमी करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. शिमला में भी पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है. हालांकि गर्मियों का सीजन फिलहाल अपनी शुरुआत में है ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की तादाद में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

शिमला पहुंच रहे पर्यटक

जैसे-जैसे गर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही है, साथ ही स्कूलों में भी छुट्टियां हो रही है. ऐसे में पर्यटक भी पहाड़ घूमने का मन बना रहे हैं. हिमाचल में आज कल शिमला मनाली के साथ-साथ किन्नौर और स्पीति भी पर्यटकों की फेवरेट जगह बनी हुई है. पर्यटक यहां पहुंचकर पहाड़ों के साफ मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. शिमला में भी पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है. पर्यटक लिफ्ट में टिकट के लिए कतार में लगे नजर आए. वहीं, मॉल रोड पर मौसम के साथ आइसक्रीम से लेकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हुए भी नजर आए. हालांकि कुछ पर्यटकों को शिमला में उम्मीद से ज्यादा गर्मी भी महसूस हुई. ईटीवी भारत से बात करते हुए महाराष्ट्र से पर्यटकों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं.