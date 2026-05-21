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मैदानों में है ताप, तो हिमाचल की सैर करें आप

मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ने पर लोग ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

Tourism in Himachal Pradesh
शिमला में पहुंच रहे पर्यटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:38 AM IST

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शिमला: चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवा का सुकून कहीं मिल सकता है तो वो हैं पहाड़. शायद यही वजह है कि इन दिनों गर्मी से राहत और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने लोग खूब पहाड़ चढ़ रहे हैं. बढ़ती गर्मी के साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है ऐसे में लोग परिवार के साथ पहाड़ी पर्यटन स्थलों में चहलकदमी करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. शिमला में भी पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है. हालांकि गर्मियों का सीजन फिलहाल अपनी शुरुआत में है ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की तादाद में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

शिमला पहुंच रहे पर्यटक

जैसे-जैसे गर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही है, साथ ही स्कूलों में भी छुट्टियां हो रही है. ऐसे में पर्यटक भी पहाड़ घूमने का मन बना रहे हैं. हिमाचल में आज कल शिमला मनाली के साथ-साथ किन्नौर और स्पीति भी पर्यटकों की फेवरेट जगह बनी हुई है. पर्यटक यहां पहुंचकर पहाड़ों के साफ मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. शिमला में भी पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है. पर्यटक लिफ्ट में टिकट के लिए कतार में लगे नजर आए. वहीं, मॉल रोड पर मौसम के साथ आइसक्रीम से लेकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हुए भी नजर आए. हालांकि कुछ पर्यटकों को शिमला में उम्मीद से ज्यादा गर्मी भी महसूस हुई. ईटीवी भारत से बात करते हुए महाराष्ट्र से पर्यटकों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं.

Tourism in Himachal Pradesh
मैदानों में गर्मी से परेशान पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटक (ETV Bharat)

शिमला में उम्मीद से ज्यादा गर्मी

महाराष्ट्र पुणे से शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि वे परिवार के साथ हिमाचल घूमने आए हैं. शिमला के अलावा अभी किन्नौर के सांगला और छितकुल घूमने पहुंचे थे. पर्यटकों का कहना है कि उन्हें शिमला में ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, जबकि वे शिमला में ज्यादा ठंडे मौसम की उम्मीद लगा कर आए थे. हालांकि पुणे के मुकाबले मौसम बेहद ठंडा है पर्यटकों ने बताया कि इस वक्त पुणे में 40 डिग्री के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है. वहीं, पर्यटकों को किन्नौर का मौसम खूब भाया है. पर्यटकों ने बताया कि वह किन्नौर के अलग-अलग इलाकों में घूमने गए थे और मौसम काफी ठंडा था, जहां घूमना उन्हें बेहद पसंद आया.

Tourism in Himachal Pradesh
शिमला में पर्यटन कारोबार (ETV Bharat)

पर्यटन कारोबारी को आमद बढ़ने की उम्मीद

पर्यटन कारोबार हिमाचल की आर्थिकी का बड़ा हिस्सा है. लिहाजा हिमाचल में पर्यटकों की आमद का सीधा असर पर्यटन कारोबार की जेब पर भी देखने को मिलता है. शिमला में होटल कारोबार से जुड़े प्रिंस कुकरेजा बताते हैं कि फिलहाल पर्यटकों की उतनी आमद देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है. हालांकि 24 मई के बाद देश के कई हिस्सों में छुट्टियां पड़ रही है ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की अच्छी खासी आमद देखने को मिलेगी.

"बीते कुछ सालों से खासकर शिमला में पर्यटन कारोबार पहले जैसा नहीं रहा है. अब शिमला में हायएंड पर्यटक आना कम हो गया है. इसके पीछे की सबसे बड़ी शिमला में एयर कनेक्टिविटी की कमी है. शिमला शायद एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां के लिए नियमित फ्लाइट नहीं है. ऐसे में हायएंड पर्यटक शिमला कम आ रहा है जिसका सीधा कर यहां के पर्यटन कारोबार पर पढ़ रहा है." - प्रिंस कुकरेजा, होटल कारोबारी, शिमला

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