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रामानुजगंज वन वाटिका में नौका विहार की सौगात, सैलानियों के मनोरंजन की सुविधा, कैबिनेट मंत्री ने किया लोकार्पण

बलरामपुर रामानुजगंज में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया गया है. साथ ही वन विभाग की ओर से बनाए गए शहीद स्मारक का भी लोकार्पण हुआ.

Balrampur martyrs memorial
वन विभाग की ओर से बनाए गए शहीद स्मारक का लोकार्पण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
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बलरामपुर: रामानुजगंज में घने जंगलों से घिरे पर्यटन स्थल वन वाटिका में सैलानियों के लिए नाव की सौगात मिली है. यहां पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार और यूपी से भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक रामविचार नेताम के की ओर से यहां चिल्ड्रन पार्क और नाव का लोकार्पण किया गया है.

बलरामपुर रामानुजगंज में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब नौका विहार का भी आनंद

रामानुजगंज वन वाटिका में वन विभाग की ओर से सैलानियों के मनोरंजन को बढ़ाने की पहल की गई. दूर दराज से अपने परिवार के साथ सुकून के पल बीताने के लिए पहुंचने वाले सैलानी अब नौका विहार का आनंद भी ले सकेंगे. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने यहां लोकार्पण कर पर्यटकों को सौगात दी.

Ramanujganj van vaatika boating
रामानुजगंज वन वाटिका में नौका विहार की सौगात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इनोवेटिव सोच के साथ हो रहा काम

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यहां जो पर्यटक आते हैं, परिवारजन आते हैं वे कुछ सुकून के अच्छे पल बीता सकें ऐसा सोचकर यहां का विस्तार किया जा रहा है. यहां नौका विहार का लोकार्पण किया गया है साथ ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क के लिए भी झूला की व्यवस्था की गई है. बहुत ही इनोवेटिव सोच के साथ काम हो रहा है.

रामानुजगंज में पर्यटन व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है. यहां जिम और बैडमिंटन को लेकर मांग आई है, निश्चित तौर पर ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी. बाकी मांग के लिए भी प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा- रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री

शहीद स्मारक का लोकार्पण

बलरामपुर डीएफओ कार्यालय में वन विभाग के शहीद जवानों के बलिदान की याद में शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया. इसका भी लोकार्पण किया गया. इस दौरान जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक डीएफओ सहित जनप्रतिनिधि एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे.

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