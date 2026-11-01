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विश्व धरोहर का दर्जा, फिर भी पटरी पर सन्नाटा, टॉय ट्रेनें थमीं तो शिमला के पर्यटन कारोबार पर लगा ब्रेक

विडंबना यह है कि सितंबर से प्रदेश में पर्यटन का पीक सीजन शुरू हो चुका है. यही वह समय होता है, जब देश-विदेश से पर्यटक शिमला का रुख करते हैं और टॉय ट्रेन का सफर उनकी यात्रा का खास आकर्षण रहता है. लेकिन, रेल कनेक्टिविटी बाधित होने से पर्यटकों की आवाजाही और पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदों को झटका लगा है. हालात ऐसे हैं कि पर्यटकों को शिमला घुमाने वाली टैक्सियों की किस्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है, ट्रैवल एजेंसियों का कारोबार प्रभावित है और टूरिस्ट गाइड काम न मिलने पर दिहाड़ी-मजदूरी करने को मजबूर हैं. रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों का सामान पीठ पर लादकर पहुंचाने वाले कुलियों की कमाई पर भी संकट खड़ा हो गया है.

ढाबा मालिक विनोद शर्मा का कहना है, "यहां ट्रेनें न आने से काम बहुत ज्यादा प्रभावित है. टूरिस्ट आने से चाय बनाने के लिए दूध की एक क्रेट की खपत रहती थी, लेकिन अब चार से पांच थैली दूध से ही काम चलाना पड़ रहा है. इस कारण परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है. टूरिस्ट के साथ कुली, गाइड, छोटे व्यापारी जुड़े होते हैं, जिन्हें टूरिस्ट के आने से फायदा होता था. लेकिन ट्रेनें बंद होने से कुली, टैक्सी चालक, ढाबा, बीड़ी सिगरेट बेचने वालों सभी का धंधा चौपट है. ट्रेनें न चलने से दो महीने से कारोबार बंद है. पिछले तीन सालों से ऐसा ही हो रहा है. हेरिटेज प्रापर्टी होने के बाद भी ट्रेनें तीन से छह महीने तक बंद रह रही हैं, जिसका व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है".

उन्होंने कहा कि, रेलवे प्रशासन बोलता है कि अभी 31 दिसंबर तक इनके पास नोटिफिकेशन है. हमारी प्रशासन से मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि एक दो साल पहले भी समरहिल में ट्रेक टूटा था, जिसे 25 से 26 दिन के अंदर ठीक किया गया था. अब धर्मपुर में ट्रेक को नुकसान हुआ है तो बता रहे हैं कि उसे ठीक करने में समय लगेगा. 28 अगस्त से ट्रेनें प्रभावित हैं. अब तो नवंबर आ गया. दो महीने तो हमारे पहले ऐसे ही निकल गए. जिस कारण जेब से ही गाड़ियों की किश्तें भर रहे हैं. लोन वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं. रेलवे स्टेशन में जो 50 से 60 कुली होते हैं, वे घर पर बैठे हैं. यहां होटल ढाबे सहित लोकर बाजार और माल रोड तक कारोबार प्रभावित हुआ है.

टैक्सी ऑपरेटर गोपाल सिंह वर्मा का कहना है, "मेरे पास दो तीन टैक्सियां है. आज की डेट में एक ही ट्रेन आ रही है. जिस कारण रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा है. हमारी सभी टैक्सियां खड़ी हैं. जो हमारा बंगोली टूरिस्ट सीजन होता था, उसमें यहां एक भी गाड़ी खड़ी नहीं मिलती थी. इन दिनों एक ही ट्रेन चलने के होटल करोबार ठप है, जो कस्टमर आ रहा है, वह चंडीगढ़ से गाड़ी और होटल बुक करके एक दिन को आ रहा है और यहां से निकल रहा है".

होटल कारोबारी अतुल गौतम का कहना है कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा जैसे नजदीकी राज्यों के पर्यटक निजी वाहनों से शिमला पहुंच जाते हैं, लेकिन दूर के राज्यों कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, चिन्नई, केरल आदि से आने वाले अधिकांश पर्यटक रेल यात्रा को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में कालका-शिमला रेल सेवा बाधित होने से पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर होटल कारोबार पर पड़ रहा है.

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बंद होने का असर अब शिमला के होटल कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पहाड़ों की रानी शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार कमी दर्ज की जा रही है. बंगाली पर्यटक, जो हर साल बड़ी संख्या में शिमला घूमने पहुंचते हैं, इस बार अपेक्षाकृत कम संख्या में यहां आ रहे हैं.

ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि, हमने इस मामले को सरकार से भी उठाने की कोशिश की है. पहले तो नियमित तौर पर पांच से छह ट्रेन आती थी. लेकिन अब धर्मपुर से एक ही ट्रेन चल रही है. पर्यटन सीजन में एक ट्रेन में अगर देखा जाए तो 300 से 400 पर्यटक रहते हैं तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर रोज इन सभी ट्रेनों से करीब दो हजार पर्यटक आते हैं. बाकी ऑफ सीजन में काम थोड़ा कम भी हो जाता है. ट्रेन की कनेक्टिविटी न होने से सब कुछ खाली और सुनसान पड़ा है.

ट्रेवल एजेंसी के मालिक एवं टैक्सी ऑपरेटर ओम प्रकाश वर्मा ने कहा, "हम पिछले लगभग पंद्रह सालों से यह व्यवसाय कर रहे हैं. अभी जो फिलहाल हमारे को समस्या है वो ट्रेनों से संबंधित है. अगस्त लास्ट से ट्रेन नहीं आ रही हैं. हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यही हमारा मुख्य मुद्दा है. ऑपरेटरों को EMI भी देनी है. इसके अलावा ड्राइवर भी रखे हैं. काम न होने से ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि आजकल बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है. बरसातों में पहले ही काम नहीं था. अब दिसंबर तक काम की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है."

ETV भारत ने रेलवे स्टेशन पर कुलियों से लेकर टैक्सी ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट गाइड से बातचीत कर जाना कि चार टॉय ट्रेनें बंद होने का असर किस तरह पर्यटन कारोबार की जमीनी तस्वीर बदल रहा है. बातचीत में सामने आया कि ट्रेनें बंद होने से पर्यटन पर निर्भर कई परिवारों के घर का बजट भी बिगड़ गया है. किसी के सामने टैक्सी की EMI चुकाने की चुनौती है तो कोई परिवार का खर्च चलाने के लिए दिहाड़ी लगाने को मजबूर है.

टूरिस्ट गाइड रॉबिन शर्मा का कहना है कि यहां पिछले तीन सालों से ट्रेनें प्रभावित होने से गाइड और व्यपारियों को काफी नुकसान हो रहा है. जिस कारण ये लोग परेशान है. उन्होंने सवाल उठाया है कि इसका क्या कारण है कि तीन साल से ट्रेनें बीच बीच में नहीं आ रही है. टूरिज्म से 500 गाईड जुड़े हैं, जिनका ट्रेनों से ही धंधा चलता था. अब ट्रेनें न चलने से काफी परेशानियां हो रही हैं. टूरिस्ट नहीं आता है तो हमारी इनकम नहीं होती है. इसलिए गाइड अब दिहाड़ी का काम कर रहे हैं.

भूखे रहने की नौबत, मकान का किराया निकालना भी मुश्किल

कुली का काम करने वाले जगदीश कहते हैं, हम होटलों में टूरिस्ट का सामान पहुंचाने का काम करते हैं. लेकिन टूरिस्ट न आने से भूखे रहने की नौबत आ गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत लोग कुली का काम करते हैं. अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन कोई काम नहीं है. आजकल एक रुपया भी नहीं बन रहा है. दो तीन महीनें जबसे ट्रेनें बंद हुई है. बहुत दिक्कत हो रही है. जब ट्रेनें नियमित चलती हैं तो हमारा खर्च चल पड़ता है. हम बिलासपुर से शिमला कमाने आये हैं, आजकल तो यहां किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है.

पांच टॉय ट्रेनों के सहारे शिमला की सैर

कालका-शिमला रेलमार्ग पर चलने वाली इन ट्रेनों में 52451 शिवालिक डीलक्स पर्यटकों के बीच खास आकर्षण है. इसमें 120 यात्रियों के लिए रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है. वहीं, 52453 मेल ट्रेन में 136 यात्रियों के बैठने की आरक्षित क्षमता है. इस ट्रेन में रिजर्वेशन के अलावा जनरल डिब्बे की भी अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे सामान्य यात्री भी इस ऐतिहासिक सफर का आनंद ले सकते हैं. इसी तरह 52455 हिमालयन क्वीन में 155 यात्रियों के लिए रिजर्वेशन की सुविधा है. इसमें भी जनरल डिब्बे की व्यवस्था उपलब्ध है.

52457 पैसेंजर मेल में 125 यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा है और इसमें भी अलग से जनरल डिब्बा लगाया जाता है. इसके अलावा 52459 हिम दर्शन एक्सप्रेस भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है. इस ट्रेन से सफर करते हुए यात्री पहाड़ों को चीरकर बनाए गए ऐतिहासिक रेल ट्रैक, प्राकृतिक नजारों और खूबसूरत वादियों को करीब से निहार सकते हैं. पांचों टॉय ट्रेनें कालका-शिमला रेलमार्ग की पहचान हैं.

टॉय ट्रेन का सफर सिमटा धर्मपुर तक

इन दिनों कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर सफर करने का रोमांच काफी हद तक सिमट गया है. बरसात के दौरान परवाणू के समीप रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण कालका से शिमला तक रेल सेवा पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. रेलवे प्रबंधन के मुताबिक, फिलहाल धर्मपुर से शिमला के बीच केवल एक ट्रेन 52453 मेल का संचालन किया जा रहा है. ऐसे में कालका और चंडीगढ़ से टॉय ट्रेन के जरिए शिमला पहुंचने की योजना बना रहे पर्यटकों को पहले धर्मपुर पहुंचना पड़ रहा है. धर्मपुर से शिमला के लिए चलने वाली 52453 मेल ट्रेन में 136 यात्रियों के बैठने की रिजर्वेशन क्षमता है. इसमें जनरल डिब्बे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बिना पूर्व आरक्षण के सफर करने वाले यात्रियों को भी राहत मिल रही है.

यह ट्रेन सुबह 7:50 बजे धर्मपुर से शिमला के लिए रवाना होती है और करीब चार घंटे का सफर तय करने के बाद सुबह 11:50 बजे शिमला पहुंचती है. इसके बाद यही ट्रेन शाम 5:45 बजे शिमला से वापस धर्मपुर के लिए रवाना होती है और रात 9:10 बजे धर्मपुर पहुंचती है. फिलहाल यही ट्रेन शिमला आने और वापस लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए एकमात्र विकल्प बनी हुई है. ऐसे में पर्यटक कालका या चंडीगढ़ से सीधे शिमला तक ट्रेन का सफर करने के बजाय पहले धर्मपुर आ रहे हैं और वहां से टॉय ट्रेन में बैठकर पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए शिमला पहुंच रहे हैं.

शिमला आने वाली टॉय ट्रेन फुल, वापसी पर 30 प्रतिशत से नीचे ऑक्यूपेंसी

पर्यटन सीजन में ऐतिहासिक कालका-शिमला रेल मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर तक कालका से शिमला आने वाली पांचों टॉय ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी 100 फीसदी तक रहती है. इतना ही नहीं, शिमला से कालका लौटने वाली ट्रेनों में भी 80 फीसदी से अधिक सीटें भरी रहती हैं. लेकिन, इन दिनों रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रेन सेवाएं सीमित होने से तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. फिलहाल धर्मपुर से शिमला के बीच केवल एक टॉय ट्रेन का संचालन हो रहा है. इस ट्रेन में शिमला आने वाले यात्रियों की ऑक्यूपेंसी तो 100 फीसदी बनी हुई है, लेकिन वापसी में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. शिमला से धर्मपुर जाने वाली ट्रेन में ऑक्यूपेंसी 30 फीसदी से भी नीचे पहुंच गई है.

यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्ज कालका-शिमला रेल लाइन

कालका-शिमला रेललाइन इंजीनियरिंग के अद्भुत कौशल, ऐतिहासिक विरासत और पहाड़ों की खूबसूरती का अनूठा संगम है. वर्ष 1903 में शुरू हुई यह छोटी रेलगाड़ी आज भी अपने रोमांचक सफर से पर्यटकों को आकर्षित करती है. कालका से शिमला के बीच करीब 96 किलोमीटर के सफर में 102 सुरंगें, 988 पुल और 917 घुमाव आते हैं. कई घुमाव 48 डिग्री तक तीखे हैं.

कालका-शिमला रेलवे को 10 जुलाई 2008 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था. इस रेलमार्ग पर बरोग के पास स्थित 1143 मीटर सबसे लंबी सुरंग है, जबकि कनोह के समीप चार मंजिला पत्थर की मेहराबों वाला पुल नंबर 541 इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना माना जाता है. करीब 1:25 की ढलान और समुद्र तल से 2075 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाला यह रेलमार्ग आज भी अपनी ऐतिहासिक संरचना और मौलिक स्वरूप के लिए विशेष पहचान रखता है.

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