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फर्रुखाबाद में बौद्ध विहार के पर्यटन विकास कार्यों को रफ्तार, धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

फर्रुखाबाद: जिले में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल राजेपुर टप्पा मंडल स्थित बौद्ध विहार के विकास के लिए 109.30 लाख रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की है. इन विकास कार्यों का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) को सौंपा गया है.

परियोजनाओं का श्रीगणेश: बता दें कि शुक्रवार को विधायक नागेन्द्र सिंह राठौर ने बौद्ध विहार पर विधि-विधानपूर्वक भूमि पूजन कर परियोजना के विकास कार्यों का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने पृथ्वी माता को तिलक अक्षत और माला चढ़ाकर भोग प्रसाद बांटे.

मिलेंगी ये सुविधाएं: इस परियोजना के अंतर्गत गेटवे, Multipurpose Hall, टॉयलेट ब्लॉक, सोलर लाइट, टूरिस्ट बेंच, इंटरलॉकिंग, सहित विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं. इन विकास कार्यों के पूरा होने से बौद्ध विहार आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा.



इस अवसर पर जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. मकबूल, सहायक अभियंता श्री निशांत शर्मा उपस्थित रहे. उन्होंने परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी. विधायक ने इस महत्वपूर्ण पर्यटन विकास परियोजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का हार्दिक आभार और धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से जनपद में पर्यटन विकास को निरंतर गति मिल रही है.