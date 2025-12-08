ETV Bharat / state

हिमाचल टूरिज्म को विश्व में नई पहचान दिलाने की कवायद, कैसा हो टूरिज्म का लोगो, जनता से मांगे सुझाव

पर्यटन विभाग ने हिमाचल टूरिज्म के लोगो डिजाइन को लेकर जनता और पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोगों से मांगे सुझाव.

हिमाचल टूरिज्म
हिमाचल टूरिज्म (Himachal Tourism Department)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
शिमला: कहा जाता है कि एक सशक्त और प्रभावशाली चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है. इसी प्रकार एक प्रभावशाली लोगो यानी प्रतीक चिन्ह पूरे कांसेप्ट को अपने भीतर समेटने की ताकत रखता है. पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की यूं तो दुनिया दीवानी है, लेकिन नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से तरक्की की संभावनाएं बढ़ती हैं. ऐसी ही संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग एक कदम उठाने जा रहा है. हिमाचल के पर्यटन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए विभाग का एक प्रभावशाली लोगो यानी प्रतीक चिन्ह काफी मदद कर सकता है.

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने एक प्रभावशाली लोगो को लेकर जनता और पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे हैं. लोगो ऐसा होना चाहिए, जो हिमाचल में पर्यटन की आत्मा को आत्मसात करता दिखे. हिमाचल में मौसम के कई रंग हैं. इनमें सर्दियों में धवल हिमपात को निहारने का अपना ही सुख है. इसी प्रकार यहां सुरम्य वादियां हैं, हरी-भरी घाटियां और बलखाती नदियां हैं. साथ ही शक्तिपीठों व प्राचीन देवालयों के रूप में आस्था का समंदर है. इन सभी प्रतीकों को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई आकर्षक लोगो हो जो देश-दुनिया के पर्यटकों के बीच एकदम से पहचान स्थापित कर ले तो हिमाचल के टूरिज्म को नया रूप मिलेगा.

पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया कहते हैं, 'लोगो के डिजाइन को लेकर सुझाव देने वालों को उचित पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी. लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का डिजाइन इस तरह का हो जो हिमाचल की आत्मा का दर्शन करवाए. हिमाचल को विश्व स्तर पर कैसे प्रस्तुत करना है, इसे लेकर क्रिएटिव सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं'.

उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सालाना पांच करोड़ सैलानियों की आमद का लक्ष्य रखा है. हिमाचल प्रदेश अभी सालाना दो करोड़ पर्यटकों की आमद का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है. यहां सबसे अधिक 1.96 करोड़ सैलानियों की एक साल में आमद दर्ज की गई है. पर्यटन सेक्टर हिमाचल की जीडीपी में सात फीसदी से अधिक का योगदान देता है.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का मानना है कि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म, पैराग्लाइडिंग, विंटर गेम्स, विंटर टूरिज्म एक्टिविटीज के साथ-साथ एप्पल टूरिज्म की भी संभावना है. सैलानियों के लिए सेब बागीचों के टूर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं. साथ ही अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है. इन सभी पहलुओं को समेटते हुए यदि हिमाचल टूरिज्म का कोई प्रभावशाली प्रतीक चिन्ह यानी लोगो सामने आता है तो ये देश-विदेश के सैलानियों के मन में उत्सुकता जगाएगा.

