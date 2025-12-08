ETV Bharat / state

हिमाचल टूरिज्म को विश्व में नई पहचान दिलाने की कवायद, कैसा हो टूरिज्म का लोगो, जनता से मांगे सुझाव

शिमला: कहा जाता है कि एक सशक्त और प्रभावशाली चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है. इसी प्रकार एक प्रभावशाली लोगो यानी प्रतीक चिन्ह पूरे कांसेप्ट को अपने भीतर समेटने की ताकत रखता है. पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की यूं तो दुनिया दीवानी है, लेकिन नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से तरक्की की संभावनाएं बढ़ती हैं. ऐसी ही संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग एक कदम उठाने जा रहा है. हिमाचल के पर्यटन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए विभाग का एक प्रभावशाली लोगो यानी प्रतीक चिन्ह काफी मदद कर सकता है.

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने एक प्रभावशाली लोगो को लेकर जनता और पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे हैं. लोगो ऐसा होना चाहिए, जो हिमाचल में पर्यटन की आत्मा को आत्मसात करता दिखे. हिमाचल में मौसम के कई रंग हैं. इनमें सर्दियों में धवल हिमपात को निहारने का अपना ही सुख है. इसी प्रकार यहां सुरम्य वादियां हैं, हरी-भरी घाटियां और बलखाती नदियां हैं. साथ ही शक्तिपीठों व प्राचीन देवालयों के रूप में आस्था का समंदर है. इन सभी प्रतीकों को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई आकर्षक लोगो हो जो देश-दुनिया के पर्यटकों के बीच एकदम से पहचान स्थापित कर ले तो हिमाचल के टूरिज्म को नया रूप मिलेगा.