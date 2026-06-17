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वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पर लखनऊ की समृद्ध खानपान परंपरा से रूबरू कराएगा पर्यटन विभाग, विशेष फूड हेरिटेज वॉक का होगा आयोजन

लखनऊ: नवाबों का शहर लखनऊ अपनी समृद्ध खानपान परंपरा और अनूठे स्वाद के दम पर दुनिया में अलग पहचान बना रहा है. यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिलने के बाद यह पहचान और मजबूत हुई है. इसी विरासत का उत्सव मनाने के लिए यूपी पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'विजिट माई स्टेट उत्तर प्रदेश अभियान के तहत 18 जून को वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के अवसर पर विशेष फूड हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा.



खानपान और विरासत से रूबरू होंगे पर्यटक: यह विशेष हेरिटेज वॉक प्रतिभागियों को चौक की ऐतिहासिक गलियों से होकर ले जाएगी. इसकी शुरुआत राजा की ठंडाई से होगी और यह गोल दरवाजा, सेवक राम मिष्ठान भंडार, अकबरी गेट समेत अन्य प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए फिर गोल दरवाजा पर समाप्त होगी.

इस दौरान प्रतिभागियों को लखनऊ की विरासत और पारंपरिक अवधी व्यंजनों का अनुभव कराया जाएगा. अनुभवी टूर गाइड पूरी यात्रा के दौरान उनका मार्गदर्शन करेंगे. इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये शुल्क तय किया गया है.



चौक फूड हेरिटेज वॉक के माध्यम से खाद्य प्रेमियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और विरासत में रुचि रखने वाले लोगों को लखनऊ की पाक विरासत और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी परंपराओं को करीब से जानने का अनूठा अवसर मिलेगा. इच्छुक प्रतिभागी यूपीएसटीडीसी के मोबाइल नंबर 91490 99890 पर संपर्क कर जिस्ट्रेशन करा सकते हैं.



उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध खानपान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मिली पहचान यहां की समृद्ध खानपान परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों को संजोने की उसकी खास पहचान को दर्शाती है.

फूड हेरिटेज वॉक जैसी पहल के जरिए हमारा उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना, पारंपरिक खाद्य समुदायों को प्रोत्साहित करना और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी को उत्तर प्रदेश की पर्यटन पहचान का अहम हिस्सा बनाना है.



पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि किसी भी पर्यटन स्थल की असली पहचान वहां की संस्कृति और खानपान से होती है. 'विजिट माई स्टेट उत्तर प्रदेश' अभियान के जरिए हम ऐसे पर्यटन अनुभव तैयार कर रहे हैं, जो पर्यटकों को प्रदेश की विरासत, स्थानीय परंपराओं और लोगों से जोड़ें. हमारा प्रयास जिम्मेदार और सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देना है.