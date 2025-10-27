ETV Bharat / state

यूपी में पर्यटन के विकास और रोजगार के लिए मार्केट रिसर्च स्टडी कराएगा पर्यटन विभाग, जानिए कितना मिलेगा पैसा

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 'पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में मार्केट रिसर्च स्टडी (बाजार अनुसंधान अध्ययन)' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह पहल उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देना है. पर्यटन मंत्री ने बताया, अनुसंधान का विषय उद्योग की प्रासंगिकता और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. यह अध्ययन प्रदेश में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्तियों, संभावनाओं और चुनौतियों पर केंद्रित होगा, जिससे नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक और उपयोगी सुझाव प्राप्त किए जा सकें. राज्य सरकार देगी सहयोग : उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार अकादमिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञ संगठनों को पर्यटन से संबंधित अनुसंधान कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करेगी. पर्यटन विभाग का मानना है कि इस तरह के अध्ययन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि वैश्विक पर्यटन मानकों के अनुरूप विकास की दिशा भी तय करेंगे. कौन कर सकता है आवेदन : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, मान्यता प्राप्त ट्रैवल एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अन्य ट्रैवल एवं हॉस्पिटैलिटी संस्थान, प्रतिष्ठित और पंजीकृत एनजीओ (जैसे- वाइल्डलाइफ, हेरिटेज कंजरवेशन, क्राफ्ट या पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ) सहित मैनेजमेंट संस्थान और विश्वविद्यालय इस पहल के तहत आवेदन कर सकते हैं.