ETV Bharat / state

यूपी में पर्यटन के विकास और रोजगार के लिए मार्केट रिसर्च स्टडी कराएगा पर्यटन विभाग, जानिए कितना मिलेगा पैसा

पर्यटन मंत्री ने बताया, अनुसंधान का विषय उद्योग की प्रासंगिकता और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 'पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में मार्केट रिसर्च स्टडी (बाजार अनुसंधान अध्ययन)' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह पहल उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देना है.

पर्यटन मंत्री ने बताया, अनुसंधान का विषय उद्योग की प्रासंगिकता और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. यह अध्ययन प्रदेश में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्तियों, संभावनाओं और चुनौतियों पर केंद्रित होगा, जिससे नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक और उपयोगी सुझाव प्राप्त किए जा सकें.

राज्य सरकार देगी सहयोग : उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार अकादमिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञ संगठनों को पर्यटन से संबंधित अनुसंधान कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करेगी. पर्यटन विभाग का मानना है कि इस तरह के अध्ययन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि वैश्विक पर्यटन मानकों के अनुरूप विकास की दिशा भी तय करेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, मान्यता प्राप्त ट्रैवल एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अन्य ट्रैवल एवं हॉस्पिटैलिटी संस्थान, प्रतिष्ठित और पंजीकृत एनजीओ (जैसे- वाइल्डलाइफ, हेरिटेज कंजरवेशन, क्राफ्ट या पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ) सहित मैनेजमेंट संस्थान और विश्वविद्यालय इस पहल के तहत आवेदन कर सकते हैं.

यहां करें आवेदन : उन्होंने बताया कि इच्छुक संस्थाएं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट https://up-tourismportal.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. विभाग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार यह पोर्टल आगामी 15 नवम्बर 2025 तक खुला रहेगा. इस अवधि के अन्दर इच्छुक इकाइयां निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं.

10 लाख रुपए मिलेंगे : मार्केट रिसर्च स्टडी के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत यह पहल प्रदेश में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन उद्योग में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ें, साथ ही नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक और व्यावहारिक सुझाव मिलें.

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से शुरू की गई यह पहल राज्य में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बेहतरीन कदम है. मार्केट रिसर्च स्टडी से हमें जमीनी स्तर पर वास्तविक संभावनाओं की स्पष्ट समझ मिलेगी, जो प्रदेश के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती देने में मददगार साबित होगा.

यह भी पढ़ें : कम समय में ज्यादा कमाई; सहफसली खेती कर किसान कमा रहे मोटा मुनाफा, खेत की भी बढ़ रही 'पावर'

TAGGED:

UP TOURISM DEPARTMENT
MARKET RESEARCH STUDY
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
मार्केट रिसर्च स्टडी पर्यटन विभाग
UP TOURISM DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.