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पर्यटकों से मनमाना शुल्क वसूला तो होगी कार्रवाई, कारोबारियों को पर्यटन विभाग की सख्त हिदायत

पर्यटकों से ज्यादा पैसे लिए तो खैर नहीं ( FILE@ETVBHARAT )

डलहौजी: पर्यटन सीजन के दौरान चंबा जिले के डलहौजी में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पर्यटन विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालकों समेत अन्य सेवा प्रदाताओं को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने साफ किया है कि पर्यटकों से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने, किसी सेवा के नाम पर अनावश्यक चार्ज लगाने या उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.