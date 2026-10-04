पर्यटकों से मनमाना शुल्क वसूला तो होगी कार्रवाई, कारोबारियों को पर्यटन विभाग की सख्त हिदायत
पर्यटन विभाग ने कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं से पर्यटकों के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:41 PM IST
डलहौजी: पर्यटन सीजन के दौरान चंबा जिले के डलहौजी में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पर्यटन विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालकों समेत अन्य सेवा प्रदाताओं को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने साफ किया है कि पर्यटकों से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने, किसी सेवा के नाम पर अनावश्यक चार्ज लगाने या उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
डलहौजी हर साल देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है. पर्यटन सीजन में होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी, स्थानीय परिवहन और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबार में तेजी आती है. इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सभी सेवा प्रदाताओं से निर्धारित नियमों और शुल्क का पालन करने को कहा है.
सेवाओं के लिए तय शुल्क से ज्यादा वसूली नहीं
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पर्यटक से सेवा के निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना उचित नहीं है. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सेवाओं की दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि पर्यटकों को भुगतान के समय किसी तरह की असमंजस की स्थिति न हो. इसी तरह टैक्सी और अन्य परिवहन सेवाओं में भी निर्धारित किराये और संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग के मुताबिक पर्यटकों की मजबूरी का फायदा उठाकर अतिरिक्त शुल्क वसूलने से पर्यटन स्थल की छवि भी प्रभावित होती है.
पर्यटकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की अपील
पर्यटन विभाग ने कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं से पर्यटकों के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की है. विभाग का कहना है कि हिमाचल की पहचान शांत, सुरक्षित और मेहमाननवाज पर्यटन राज्य के रूप में है. ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिलना जरूरी है. पर्यटक जब किसी स्थान पर घूमने आते हैं तो वहां उन्हें मिलने वाली सेवाओं और व्यवहार का अनुभव भी अपने साथ लेकर जाते हैं. अच्छा अनुभव मिलने पर पर्यटक दोबारा यहां आने के साथ अपने परिवार और परिचितों को भी पर्यटन के लिए प्रेरित कर सकते हैं.
यदि किसी पर्यटक से अधिक शुल्क लिया जाता है या उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो इसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता. आज के सोशल मीडिया दौर में पर्यटकों के अनुभव तेजी से दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं. ऐसे में किसी एक घटना का असर पूरे पर्यटन स्थल की छवि पर पड़ सकता है. इसी कारण विभाग ने कारोबारियों से सेवाओं में पारदर्शिता रखने और पर्यटकों की किसी भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाने की अपील की है.
हजारों लोगों की आजीविका पर्यटन पर निर्भर
डलहौजी चंबा जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र है. यहां होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, होम स्टे, दुकानें, गाइड, फोटोग्राफर और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है. विभाग का कहना है कि पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने से कारोबारियों को भी लंबे समय में फायदा मिलेगा. पर्यटकों का भरोसा बना रहेगा तो पर्यटन कारोबार को भी मजबूती मिलेगी.
शिकायत मिलने पर होगी जांच
पर्यटन विभाग ने पर्यटकों से भी अपील की है कि यदि किसी होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट या अन्य पर्यटन सेवा में निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिया जाता है या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इसकी शिकायत संबंधित पर्यटन अधिकारियों के समक्ष करें. विभाग के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
विभाग का कहना है कि डलहौजी की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता से नहीं है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को मिलने वाला व्यवहार और सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं. इसलिए स्थानीय लोगों, पर्यटन कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है कि पर्यटकों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिले.
जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है. डलहौजी आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले, इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक निगरानी की जा रही है. यदि किसी पर्यटक से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने या उसके साथ गलत व्यवहार की शिकायत सामने आती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पर्यटन कारोबारियों से पर्यटकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने और नियमों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध करवाने की अपील की है.
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