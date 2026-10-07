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कैंचीधाम में पर्यटन विभाग का बड़ा एक्शन, 26 होटल-होम स्टे पर कार्रवाई

हल्द्वानी: कैंचीधाम क्षेत्र में पर्यटन विभाग ने होटल और होम स्टे संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है. मानकों के उल्लंघन पर 26 इकाइयों का निरीक्षण किया गया. इनमें 22 पंजीकृत इकाइयों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि बिना पंजीकरण संचालित इकाइयों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा चार संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है. विभाग ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

कैंचीधाम में बढ़ते पर्यटन के बीच होटल और होम स्टे संचालकों की मनमानी पर पर्यटन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आयुक्त कुमाऊं मंडल और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कैंचीधाम क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान कुल 26 होटल और होम स्टे इकाइयों का भौतिक सत्यापन किया गया. निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. कई इकाइयों में रेट लिस्ट विधिवत प्रदर्शित नहीं की गई थी, जबकि कुछ जगह रेट लिस्ट ही नहीं मिली.

इसके अलावा कई संचालक पंजीकृत कमरों से अधिक कमरों का संचालन करते पाए गए. पर्यटन नियमावली में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर विभाग ने कार्रवाई की. 22 पंजीकृत इकाइयों पर प्रति इकाई 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. इनमें चिराग होम स्टे, त्रिशूल होम स्टे, कृष्णा होम स्टे, मंजू पांडे होम स्टे, रेखा बिष्ट होम स्टे, त्रिलोकी होम स्टे, माधवी होम स्टे, निर्मल रिसोर्ट एंड कॉटेज, मां भगवती होम स्टे, रोहित होम स्टे, दीप्ती होम स्टे, कुंदन नेगी होम स्टे, शरद तिवारी होम स्टे और हर्षित तिवारी होम स्टे समेत अन्य इकाइयां शामिल हैं.

वहीं, बिना पंजीकरण संचालित पाई गई इकाइयों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई गई. विभाग ने संबंधित संचालकों को अर्थदंड के साथ तत्काल संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मानकों के अनुरूप संचालन नहीं पाए जाने पर चार इकाई स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. इनमें हेमंत कुमार मेहता, कासा माउंटेन, गिरी राज किशोर गुप्ता और विवेक कुमार शर्मा शामिल हैं. जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने साफ किया है कि होटल और होम स्टे इकाइयों का भौतिक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.