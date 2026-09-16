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बनारस का बदलता अंदाज; गलियों-बाजारों को मिलेगा नया लुक, पर्यटन का नया हब बनेंगे ये इलाके

वाराणसी: बनारस हमेशा से अपने मंदिरों, घाटों, संस्कृति और गलियों के लिए फेमस रहा है. इनकी प्राचीनता भी उतनी ही बताई जाती है, जितनी शिव की नगरी है. काशी का एक और भी आकर्षण है, वह है इसके बाजार और गलियां. ये बाजार भी ठेठ बनारसी अंदाज वाले हैं. ये बाजार-गलियां स्वाद, साड़ियों के साथ ही विभिन्न उत्पादों के लिए जाने जाते हैं. काशी के लोकप्रिय धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों से तो यहां आने वाले पर्यटक रूबरू होते हैं, लेकिन इन बाजारों और गलियों की अहमियत-खासियत को हर कोई नहीं जान पाता. पर्यटकों की संख्या बनारस में तेजी से बढ़ी है, इसी के साथ प्राचीन पौराणिक नगरी का आकर्षण बनाए रखने के लिए यहां तमाम योजनाएं भी चल रही हैं. इसी कड़ी में पर्यटन विभाग बनारस के 5 बाजारों और गलियों का कायाकल्प करने जा रहा है. यह न सिर्फ इस नगरी के प्रति लोगों के लगाव को बढ़ाएगा, बल्कि शहर को भी संवारेगा. पढ़िए क्या है प्लान...

बनारस का कायाकल्प (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है पर्यटन विभाग की योजना

यूपी में बनारस अन्य शहरों के मुकाबले पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाने वाला शहर बनकर उभरा है. विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहां आने वाले पर्यटकों को हर दिन कुछ नया दिखाने और घूमने के नए स्थल तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग कई प्लान तैयार कर रहा है. बनारस में 40 गलियों के कायाकल्प का प्लान है. पर्यटन विभाग ने पांच गलियों को अपने स्तर पर तैयार करने का बीड़ा उठाया है. नगर निगम इन 40 गलियों का स्मार्ट सिटी योजना के तहत कायाकल्प तो कर ही रहा है, लेकिन पांच गलियों के साथ 5 बाजारों को उनकी ऐतिहासिकत महत्व के आधार पर संवारने की प्लानिंग भी की गई है. जिसका स्ट्रक्चर पर्यटन मंत्रालय को भेजने के बाद अप्रूवल भी मिल गया है. इन गलियों का नाम फाइनल करने के साथ ही यहां के काम की लिस्ट तैयार करते हुए इस पर आने वाले कुछ महीनो में काम की शुरुआत करने की तैयारी की गई है.

क्या है खासियत (Photo Credit; ETV Bharat)

आकर्षण का केंद्र बनेंगी गलियां-बाजार

इस बारे में वाराणसी के संयुक्त पर्यटन निदेशक दिनेश कुमार का कहना है कि बनारस की 40 गलियों के डेवलपमेंट का काम नगर निगम पहले से कर रहा है. इन गलियों को नए सिरे से डेवलप करना है. उसमें से पांच गलियों को एकदम पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने का काम पर्यटन विभाग करेगा. इस पर पर्यटन मंत्री की भी सहमति मिल चुकी है. बताया कि यहां की कचौड़ी गली सहित बुनकरी के लिए प्रसिद्ध मदनपुरा भी नए कलेवर में नजर आएंगा. काशी के पांच प्राचीन बाजारों का भी पर्यटन विभाग कायाकल्प करेगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने योजना तैयार की है. इसके तहत कचौड़ी गली, लहुराबीर, राजमंदिर, बंगाली टोला और मदनपुरा को पर्यटकों के पाइन ऑफ व्यू से सुविधाजनक बाजार के तौर पर विकसित किया जाएगा.

ये होने हैं काम (Photo Credit; ETV Bharat)

कैसे संवरेगा

उन्होंने बताया कि इन बाजारों के पुनरुद्धार के लिए लगभग 100 साल पुरानी तस्वीरों और ऐतिहासिक अभिलेखों का सहारा लिया जाएगा, ताकि शहर की पौराणिकता और मूल स्वरूप पूरी तरह बरकरार रहे. इसमे आईआईटी और यूनिवर्सिटी कर हिंदी और इतिहास विभाग के छात्रों और एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी. परियोजना के तहत हेरिटेज कंजर्वेशन मॉडल को लागू करते हुए इन सभी बाजारों की दुकानों के फसाड के जरिये पारंपरिक वास्तुकला के अनुरूप ढाला जाएगा.