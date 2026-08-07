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देवघर के त्रिकुट पहाड़ की लौटेगी रौनक! रोपवे शुरू करने की तैयारी, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

देवघर: प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों, पहाड़ों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध झारखंड अब पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है. राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है. इसी कड़ी में देवघर, लातेहार, रामगढ़ और पतरातू जैसे जिलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है.

राज्य के पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि पर्यटन विभाग राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. खासकर देवघर के प्रसिद्ध त्रिकुट पहाड़ को फिर से पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

श्रद्धालु, स्थानीय और पर्यटन विभाग के निदेशक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रोपवे शुरू करने की तैयारी, पर सुरक्षा प्राथमिकता

पर्यटन निदेशक ने बताया कि लंबे समय से बंद पड़े त्रिकुट रोपवे को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि इस बार किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पिछली बार तकनीकी एलाइनमेंट में गड़बड़ी के कारण हादसा हुआ था. इसलिए इस बार पूरी इंजीनियरिंग जांच और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा. कालेश्वरी धार्मिक स्थान की तरह देवघर को भी भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि स्टेट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल (STPC) को देवघर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल (DTPC) के माध्यम से भेजे जा रहे सभी प्रस्तावों पर लगातार विचार कर रही है.

धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म पर भी रहेगा फोकस

पर्यटन विभाग का कहना है कि भविष्य में देवघर को केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रखा जाएगा. यहां इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पर्यटक त्रिकुट पहाड़, नंदन पहाड़ और आसपास के प्राकृतिक स्थलों का बेहतर अनुभव ले सकें. इसके लिए कई नई पर्यटन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है.

अन्य जिलों में भी शुरू होगी पर्यटन की नई परियोजनाएं