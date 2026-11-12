ETV Bharat / state

औली में फिर बनेगी कृत्रिम बर्फ, सालों से धूल फांक रही करोड़ों की मशीनों की पर्यटन विभाग ने ली सुध

औली विंटर गेम्स (फाइल फोटो) ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के प्रमुख विंटर डेस्टिनेशन औली में स्कीइंग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है. खास बात यह है कि वर्ष 2018 में औली में स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य से खरीदी गई करोड़ों रुपये की मशीनें पिछले कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो पा रही थीं. लंबे समय तक उपेक्षित रहने के बाद अब पर्यटन विभाग ने इन मशीनों की सुध ली है. विभाग इनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करने के साथ ही इन्हें दोबारा उपयोग में लाने की संभावनाएं तलाश रहा है.

दरअसल, औली को देश के प्रमुख स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने कई स्तर पर तैयारियां की थीं. इसी क्रम में कृत्रिम बर्फ तैयार करने के लिए स्नो मेकिंग मशीनें और अन्य उपकरण खरीदे गए थे इन मशीनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नियमित उपयोग और रखरखाव के अभाव में ये लंबे समय तक डंप पड़ी रहीं. नतीजा यह हुआ कि जिस उद्देश्य से इनकी खरीद की गई थी, वह पूरा नहीं हो पाया.