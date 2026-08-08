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लखनऊ के 16 मंदिरों का पर्यटन विभाग कराएगा सौंदर्यीकरण, जानिए लिस्ट में कौन-कौन से हैं मंदिर

लखनऊ के 16 मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से राजधानी के धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलने जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य योजना के तहत लखनऊ के 16 प्राचीन मंदिरों और देवस्थानों के सौंदर्यीकरण व विकास का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा गया है. पर्यटन विभाग राज्य योजना के अंतर्गत इन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास पर्यटन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कराएगा. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि सेवानिवृत आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने बताया, 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ने लखनऊ मंडल में एक समीक्षा बैठक की. इसमें वित्तीय वर्ष 2024-2026 में चल रही पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भेजे गए नए पर्यटन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और जरूरी निर्देश दिए गए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिन 14 प्रमुख स्थलों को सूची में शामिल किया गया है, उनमें लखनऊ के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं.