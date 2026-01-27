ETV Bharat / state

20 गुना बढ़ा काशी का पर्यटन कारोबार; बजट में क्या सुविधाएं चाहते हैं बनारस के व्यापारी

एक जगह हों पर्यटन सुविधाएं: ट्रैवेल कारोबारी शैलेश सिंह कहते हैं कि अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम की वजह से कारोबार बहुत बढ़ा है. हालांकि अभी भी बहुत संभावनाएं हैं. काशी में एक ऐसा एरिया होना चाहिए, जहां हमारे टूरिज्म के सभी व्यापार एक जगह पर ही हों. यहां मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं. सरकार एकीकृत पर्यटन सुविधाएं बढ़ाकर उद्योग को फायदा पहुंचा सकती है.

गोकुल कुमार शर्मा ने कहा कि पहले वाराणसी में होटल अधिक हुआ करते थे. अब पेइंग गेस्ट और होम स्टे की संख्या अधिक हो गई है. इनकी संख्या लगभग 3 से 4 हजार है. ऐसे में होटलों के लिए भी जीएसटी दर की स्लैब एक होनी चाहिए. इससे कारोबार में आसानी होगी. पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा.

GST कम करने की मांग: उन्होंने कहा कि काशी में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. पहले से यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों की और फ्लाइट् की सुविधा है. आज काशी प्रदेश में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन करने वाला जिला हो गया है. हमारा मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने जीएसटी स्लैब में कमी की है. इसे 5 प्रतिशत कर दिया जाए तो पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा.

वाराणसी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी गोकुल कुमार शर्मा कहते हैं कि श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी में घरेलू पर्यटन काफी बढ़ा है. विदेशी पर्यटकों की संख्या वैश्विक हालातों की वजह से कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन घरेलू पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. पहले यहां सीजनल पर्यटन होता था. अब साल भर लोगों की भीड़ पहुंचती है.

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से काशी का पर्यटन बूम पर है. यहां का पारंपरिक कारोबार 15 से 20 गुना तक बढ़ा है. इसकी वजह बनारस आने वाले पर्यटकों में घरेलू पर्यटकों की बेतहाशा संख्या का बढ़ना है. पिछले साल काशी में 14 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे. इससे यहां का कारोबार बूस्ट हुआ. केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है. ऐसे में काशी के कारोबारियों को बजट से खास उम्मीदें हैं.

टूरिज्म स्टार्टअप्स को मिले बढ़ावा: टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि सरकार यहां पर भूमि दिलाए. इसके लिए बड़े स्तर पर बजट की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि बड़े व्यापारी भी काशी आएं. अभी हमारे यहां धार्मिक पर्यटक ज्यादा आते हैं. हम चाहते हैं कि वह टूरिस्ट भी आएं जो यहां का कारोबार बढ़ा सकें. इसके लिए टूरिज्म से जुड़ी सारी सुविधाएं एक ही जगह पर होंगी, तो पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी.

टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में काशी का पर्यटन उद्योग कई गुना बढ़ा है. रोजगार अच्छा चल रहा है. अगर हम काशी में समग्र पर्यटन विकास की बात करें तो आगामी बजट में ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि जो व्यक्ति पर्यटन उद्योग में आना चाहता है, उसको भी सुविधाएं मिलें. अधिक से अधिक लोग पर्यटन रोजगार में आएं. हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अधिक से अधिक बजट नए लोगों के लिए रखा जाए.

काशी में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आसपास के जिलों को जोड़ा जाए: इतना ही नहीं वाराणसी को केंद्र बनाते हुए आस-पास के शहरों को भी काशी से जोड़ा जाए. अभी देश में धार्मिक पर्यटन का बहुत अच्छा अवसर है. ईको टूरिज्म की भी बहुत सी संभावनाएं हैं. काशी के आसपास ऐसे बहुत से जिले हैं, जो ईको टूरिज्म के मामले में अछूते रह गए हैं. उन्होंने कहा कि वाराणसी में एकीकृत विकास होना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में व्यवसाय के लिए आना चाहता है, उसे वह सेंटर प्वाइंट मिल जाए.

20 गुना तक बढ़ा बनारस का पर्यटन: उन्होंने कहा कि वाराणसी का टूरिज्म लगभग 20 गुना बढ़ा है. ऐसे में कारोबार भी बढ़ रहा है. कम से कम 15 से 20 गुना कारोबार हर क्षेत्र का बढ़ रहा है. चाहे वह साड़ी उद्योग हो, फूल-माला उद्योग हो सब जगह बूम है.

पहले वाराणसी का टूरिज्म एक-दो त्योहारों के आधार पर ही बढ़ता था. आज के समय में काशी में 500 करोड़ रोजाना का कारोबार सामान्य बात हो गई है. पहले देव दीपावली पर 2,000 करोड़ का कारोबार होता था. आज पर्यटन उद्योग के लिए हर दिन ‘देव दीपावली’ है.

श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से बढ़ा पर्यटन. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक साल में 14.70 करोड़ पर्यटक पहुंचे: पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते एक साल में वाराणसी में 14.70 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं. इनमें 23.25 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं. ASI के आंकड़े बताते हैं कि आगरा के ताजमहल और दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार से अधिक पर्यटक वाराणसी में आ रहे हैं. वाराणसी में 14.70 करोड़ पर्यटक आए. वहीं, आगरा ताजमहल में 69.09 लाख (6.45 लाख विदेशी) पर्यटक, दिल्ली (लाल किला) में 30.38 लाख (79,000 विदेशी) पर्यटक और कुतुब मीनार में 34.20 लाख (2.20 लाख विदेशी) पर्यटक पहुंचे.

पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र काशी: पर्यटन विभाग के आंकड़ों की मानें, तो साल 2014 से सितंबर 2025 तक 45,44,82,662 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने वाराणसी का भ्रमण किया. साल 2014 में पर्यटकों की संख्या जहां 54,89,997 थी, वहीं साल 2025 में बढ़कर 14,69,75,155 के पार पहुंच गई. साल 2014 के मुकाबले साल 2025 में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है.

