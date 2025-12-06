ETV Bharat / state

दिसंबर में बढ़ने लगा मनाली और लाहौल में पर्यटन कारोबार, होटलों में ऑक्युपेंसी 70%

दिसंबर में मनाली और लाहौल में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक. 10 दिसंबर तक खुला रहेगा रोहतांग दर्रा.

मनाली और लाहौल में पर्यटन कारोबार में तेजी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 4:33 PM IST

कुल्लू: हिमाचल में इन दिनों सुबह और शाम पर जहां तापमान माइनस में जा रहा है तो वही पहाड़ों पर नदी नाले भी जमने शुरू हो गए हैं. पहाड़ों पर जम रहे झरने इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. सैलानी भी मनाली के साथ लगते रोहतांग दर्रा, लाहौल घाटी के कोकसर और ग्रामफू पहुंच रहे हैं. जमे हुए नदी नाले और झरने सैलानियों के लिए सेल्फी प्वाइंट बने हुए हैं.

दिसंबर में बढ़ा पर्यटन कारोबार

दिसंबर माह की शुरुआत में अब मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी का भी कारोबार बढ़ रहा है. इसके अलावा रोहतांग दर्रा भी प्रशासन के द्वारा 10 दिसंबर तक खुला रखा गया है. रोहतांग दर्रा में बर्फ की सफेद चादर देखने के लिए भी रोजाना सैलानी पहुंच रहे हैं और शाम के समय मनाली का माल रोड भी सैलानियों से गुलजार हो रहा है.

दिसंबर महीने में पहुंचने लगे पर्य़टक (ETV Bharat)

ताबो और कुकुमसेरी में माइनस चार से पांच डिग्री पारा

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ताबो में वर्तमान में शाम के समय तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और कुकुमसेरी में भी तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. मनाली में तापमान एक डिग्री सेल्सियस और कुल्लू जिले के प्रवेश द्वार भुंतर में भी यही तापमान रोजाना दर्ज किया जा रहा है.

दिसंबर में पर्यटन कारोबार में तेजी (ETV Bharat)

बर्फ देखने रोहतांग दर्रा पहुंच रहे सैलानी

हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीते दो माह से कोई बारिश नहीं हुई है. ऐसे में स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी अब आसमान की राह ताक रहे हैं. ताकि आसमान से बर्फ गिरे और बर्फ देखने की चाहत में सैलानी भी कुल्लू मनाली का रुख करें. लेकिन, प्रशासन के द्वारा अबकी बार रोहतांग दर्रा 10 दिसंबर तक खुला रखा गया है. हर साल 15 नवंबर के बाद रोहतांग दर्रे को बंद कर दिया जाता था. इस साल मौसम साफ होने के चलते रोहतांग दर्रा 10 दिसंबर तक बहाल किया गया है. सैलानी बर्फ देखने के लिए रोहतांग दर्रा पहुंच रहे हैं.

बर्फ का तुल्फ उठा रहे पर्यटक (ETV Bharat)

मनाली में होटलों में ऑक्युपेंसी पहुंची 60-70 फीसदी

बाहरी राज्यों से भी रोजाना 500 से 700 पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं और वीकेंड पर यह संख्या 1000 तक पहुंच रही है. जिसके चलते मनाली में भी अब होटलों में ऑक्युपेंसी की तरह 60 से 70% पहुंच गई है. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस के अवसर पर पहाड़ों पर बर्फबारी होगी.

मनाली में होटलों में ऑक्युपेंसी 60-70% (ETV Bharat)

क्रिसमस के लिए एडवांस में होटल बुक कर रहे सैलानी

मनाली में ट्रेवल एजेंसी के संचालक गगन अवस्थी ने बताया कि, "अभी भी क्रिसमस के लिए बाहरी राज्यों से सैलानी होटल में संपर्क कर रहे हैं और होटल कारोबारी के द्वारा भी सैलानियों के लिए आकर्षक पैकेज दिए जा रहे हैं. ताकि क्रिसमस और नए साल का जश्न सैलानी मनाली में धूमधाम से मना सकें."

सैलानी पर्यटन नगरी मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी के कोकसर और ग्रामफू का रुख कर रहे हैं. यहां पर माइनस तापमान के चलते झरने पूरी तरह से जम गए हैं. वहीं, सुबह और शाम के समय सड़कों पर भी ब्लैक आइस के कारण फिसलन का खतरा बना हुआ है. लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा दोपहर के समय ही सैलानियों को यहां भेजा जा रहा है. ताकि सड़क पर बर्फ की फिसलन के चलते किसी प्रकार का हादसा पेश न सके.

लाहौल में जमने लगे झरने (ETV Bharat)

पर्यटकों से गुलजार मनाली लाहौल!

  1. दिसंबर में रोजाना 500 से 700 सैलानियों के वाहन पहुंच रहे मनाली.
  2. वीकेंड पर मनाली में 1000 तक पहुंच रही सैलानियों के वाहन की संख्या.
  3. मनाली में होटलों में ऑक्युपेंसी पहुंची 60 से 70 फीसदी.
  4. माइनस तापमान में लाहौल घाटी में जमे झरन सैलानियों के लिए बने सेल्फी प्वाइंट.
  5. इस साल मौसम साफ होने के चलते 10 दिसंबर तक रोहतांग दर्रा बहाल

गुजरात से पहली बार बर्फ देखने पहुंचे सैलानी ने बताया अनुभव

गुजरात से आए सैलानी अनमोल सिंह का कहना है कि, "पहली बार यहां पहुंचे हैं. माइनस तापमान के चलते यहां झरने जम गए हैं और इस तरह का मौसम हमें पहली बार देखने को मिल रहा है. यहां पर झरने के समीप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं. ताकि अपने परिजनों को भी बता सकें कि लाहौल घाटी में इस समय कैसा मौसम चल रहा है."

ग्रामफू में पहाड़ों पर जमी बर्फ

लाहौल घाटी के पर्यटन कारोबारी रतन कटोच ने बताया कि, "यहां पर तापमान माइनस में चल रहा है, जिसके चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कोकसर और ग्रामफू में अभी भी पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है. जिसे देखने के लिए दोपहर के समय सैलानियों के भीड़ यहां उमड़ रही है, जिससे लाहौल घाटी के होमस्टे, ढाबों में भी कारोबार चल रहा है. जैसे ही यहां पर अब बर्फबारी होगी तो यह इलाका अटल टनल से कट जाएगा और उसके बाद मार्च माह में ही सैलानी कोकसर तथा ग्राम्फू का रुख कर पाएंगे."

वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़

मनाली के होटल कारोबारी रोशन ठाकुर ने बताया कि, "सप्ताह के बाकी दिनों में यहां कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन वीकेंड पर सैलानियों की अच्छी भीड़ यहां उमड़ रही है. सैलानी दोपहर के समय आसपास के इलाकों में घूमने निकल जाते हैं और शाम के समय माल रोड पर सैलानी अच्छी संख्या में नजर आते हैं. अब सैलानी के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी बर्फ का इंतजार कर रहे हैं. बर्फ गिरने के बाद यहां पर पर्यटन कारोबार में भी तेजी आएगी."

