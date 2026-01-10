नैनीताल में क्रिसमस और नए साल में भी सैलानियों की नहीं बढ़ी आमद, सिस्टम से होटल कारोबारी खफा, बताई वजह
नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी सैलानियों की आमद नहीं बढ़ी. जिससे स्थानीय कारोबारी सिस्टम से खफा हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 10, 2026 at 1:09 PM IST
नैनीताल: क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों के नैनीताल न आने से अब होटल कारोबारी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं. लंबे समय से नैनीताल में पर्यटन कारोबार कम होने से व्यापारियों में निराशा है. पर्यटन कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की अव्यवस्थाओं और शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध होम स्टे और होटल के चलते बीते 5 साल में नैनीताल का पर्यटन कारोबार गिरा है.
होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था, गैर पंजीकृत होटल–होमस्टे और फर्जी ट्रैवल एजेंसियों के कारण पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है. इससे न केवल होटल व्यवसाय, बल्कि टैक्सी, रेस्टोरेंट, दुकानदार, गाइड और अन्य पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों की रोजी-रोटी चलती है.
बावजूद इसके, वर्तमान हालात में पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार महज 50 प्रतिशत तक सिमट गया है.उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मसूरी, देहरादून और गढ़वाल के होटल एसोसिएशनों से भी संवाद किया गया है और यह समस्या केवल नैनीताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन में गिरावट दर्ज की जा रही है.
दिग्विजय बिष्ट ने कहा कि एक ओर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था तक नहीं संभाल पा रही है. जिससे शहर में होटल खाली पड़े हैं और कारोबार ठप होता जा रहा है. उन्होंने मांग की कि किसी भी प्रकार का ट्रैफिक प्लान लागू करने से पहले सरकार और पुलिस को सभी स्टेकहोल्डर्स से वार्ता करनी चाहिए, ताकि पर्यटन कारोबार पर इसका नकारात्मक असर न पड़े.
होटल एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी रील्स पर भी नाराजगी जताई, जिनमें नैनीताल को फुल दिखाया जाता है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है. इससे पर्यटक भ्रमित होकर अन्य स्थानों का रुख कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि शहर में लगभग 400 पंजीकृत होटल और होमस्टे हैं, जबकि उतनी ही संख्या में गैर पंजीकृत होटल-होमस्टे संचालित हो रहे हैं. इनमें से अधिकांश का संचालन बाहरी लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो न तो किसी प्रकार का टैक्स देते हैं और न ही नियमों का पालन करते हैं. ऐसे में सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उत्तराखंड की सड़कों की बदहाल स्थिति को भी पर्यटन गिरावट का बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खराब है, गड्ढों के कारण पर्यटक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. करीब सात वर्षों बाद नैनीताल की लाइफ लाइन मानी जाने वाली माल रोड की मरम्मत शुरू हुई है. यदि यह सड़क धंस जाती, तो नैनीताल पूरी तरह ठप हो जाता.
इसके अलावा नगर पालिका द्वारा टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने से स्थानीय पर्यटन भी प्रभावित हुआ है, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए बैंक लोन की किश्तें चुकाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि टोल और पार्किंग शुल्क कम किए जाने की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल को पत्र सौंपा गया है, जिस पर शीघ्र राहत का आश्वासन मिला है.
होटल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नैनीताल में पर्यटकों के निजी वाहनों को प्रवेश न देने से प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों को सीधा लाभ मिल रहा है. ये एजेंसियां पर्यटकों को जिस होटल में ठहराती हैं, उससे करीब 30 प्रतिशत कमीशन लेते हैं, जबकि वे किसी प्रकार का टैक्स भी अदा नहीं करते. होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति तैयार करें. साथ ही गैर पंजीकृत होटल-होमस्टे, फर्जी ट्रैवल एजेंसियों, फर्जी गाइड और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
