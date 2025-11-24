ETV Bharat / state

सूखे पहाड़ ने बढ़ाया पर्यटन कारोबारियों का इंतजार, बर्फबारी न होने से मंदा पड़ा पर्यटन कारोबार

कुल्लू जिले में मनाली की ऊंची चोटियों के साथ-साथ लाहौल घाटी में बर्फबारी हुई और बर्फबारी देखने के लिए बाहरी राज्यों से सैलानी भी यहां पहुंचे. लेकिन, उसके बाद से घाटी में मौसम साफ रहा और धीरे-धीरे पर्यटन कारोबार भी मंदा हो गया है. पर्यटन कारोबारी अब इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्रिसमस और नए साल से पहले यहां बर्फबारी होगी. ताकि होटल, टूरिस्ट गाइड, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग से जुड़े हुए लोगों को भी इससे रोजगार मिल सके.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब लोग आसमान की राह ताक रहे हैं कि कब बारिश और बर्फबारी होगी? बारिश-बर्फबारी से घाटी में लोगों को भी राहत मिलेगी. एक ओर हजारों किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन कारोबारी भी बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे हैं. ताकि बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार में तेजी आ सके. हालांकि, अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश में बारिश हुई और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी. लेकिन, नवंबर में बारिश-बर्फबारी नहीं होने से किसान और पर्यटन कारोबारी परेशान हैं.

मनाली में 50 प्रतिशत ऑक्युपेंसी

कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो वीकेंड पर यहां होटल में 50% ऑक्युपेंसी रह रही है और बाकी दिनों में यह ऑक्युपेंसी 30% से लेकर 40% तक रह रही है. हालांकि, होटल कारोबारी के द्वारा यहां पर कई शानदार ऑफर भी सैलानियों को दिए जा रहे हैं. उसके बावजूद भी यहां सैलानियों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. पर्यटन निगम के होटल में भी सैलानियों को 30% से लेकर 40% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है.

मनाली में 50 प्रतिशत ऑक्युपेंसी (ETV Bharat)

सूखे पहाड़ ने बढ़ाया पर्यटन कारोबारियों का इंतजार

जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के कसोल की बात की जाए तो, यहां पर भी वीकेंड पर ही सैलानी घूमने आ रहे हैं और बाकी दिनों में होटल खाली पड़े हुए हैं. पर्यटन कारोबारी के अनुसार, अगर आनेवाले दिनो में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो इससे बाहरी राज्यों से सैलानी कुल्लू मनाली का रुख करेंगे. लेकिन, सूखे के चलते फिलहाल पर्यटन कारोबार में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है.

बर्फबारी न होने से पर्यटकों में आई कमी (ETV Bharat)

खाली पड़े हुए हैं रिवर राफ्टिंग प्वाइंट

रिवर राफ्टिंग एसोसिएशन बबेली के उपाध्यक्ष रूप सिंह का कहना है कि, "वर्तमान में सभी रिवर राफ्टिंग प्वाइंट खाली पड़े हुए हैं. क्योंकि सैलानी कुल्लू मनाली का रुख नहीं कर रहे हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो 5000 परिवारों की रोजी-रोटी रिवर राफ्टिंग से जुड़ी हुई है और इतने ही युवक का पैराग्लाइडिंग के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं. पहाड़ों पर बर्फबारी ना होना भी एक मुख्य कारण है. अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो सैलानी कुल्लू मनाली का रुख करेंगे,जिससे बाकी पर्यटन कारोबार को भी फायदा होगा."

पर्यटक नहीं आने से रिवर राफ्टिंग संचालकों को नुकसान

रिवर राफ्टिंग संचालक कमलेश ठाकुर ने बताया कि, "यहां पर इक्का दुक्का सैलानी ही आ रहे हैं, जिससे रिवर राफ्टिंग संचालकों को भी इन दिनों नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं, ठंड के चलते ब्यास नदी में भी इन दिनों पानी काफी कम हो गया है. अब उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के अवसर पर कारोबार में तेजी आएगी."

पर्यटक नहीं आने से रिवर राफ्टिंग संचालकों को नुकसान (ETV Bharat)

खाली पड़े रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग प्वाइंट

पर्यटन कारोबारी हीरा ठाकुर का कहना है कि, "अक्टूबर माह में जब बर्फबारी हुई थी तो उस दौरान सैलानी काफी संख्या में कुल्लू मनाली आए थे. लेकिन, नवंबर माह भी खत्म होने वाला है और आसमान से न तो बारिश हो रही है और न ही बर्फबारी. अगर बर्फबारी समय पर होती है तो इसका फायदा कुल्लू जिले के पर्यटन कारोबारियों को जरूर मिलेगा."

कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबारियों में दिसंबर से उम्मीद

कुल्लू जिले में वर्ष 2024 में 35 लाख, 38 हजार, 530 सैलानी आए थे, जो प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक सैलानियों का आंकड़ा. इस साल भारी आपदा के चलते कुल्लू जिले में भी पर्य़टन कारोबार प्रभावित. अभी तक कुल्लू जिले के विभिन्न इलाकों में करीब 25 लाख सैलानियों के आने का अनुमान. दिसंबर में बर्फबारी होने पर सैलानियों की संख्या जा सकती है 35 लाख के पार.

कुल्लू में इस साल 25 लाख सैलानियों के आने का अनुमान

पर्यटन विभाग के अनुसार, पर्यटकों की आमद के लिहाज से देखा जाए तो कुल्लू जिले में वर्ष 2024 में 35 लाख, 38 हजार, 530 सैलानी आए थे, जो पिछले साल प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक सैलानी का आंकड़ा था. वहीं, इस साल भारी आपदा के चलते जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित रहा. ऐसे में पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में करीब 25 लाख सैलानी आने का अनुमान लगाया गया है. पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि, दिसंबर में अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो इससे घाटी में फिर से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और सैलानियों की संख्या 35 लाख पार कर सकती है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

ये भी पढ़ें: सेब-अनार छोड़ जापानी फल उत्पादन में बागवान दिखा रहे दिलचस्पी, कम खर्च में अधिक मुनाफे से हो रहे मालामाल