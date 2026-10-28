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Rajasthan Tourism : दीपावली पर उदयपुर में पर्यटन बूम, फ्लाइट-ट्रेन और बसों में बढ़ी मारामारी

उदयपुर: दीपावली के त्योहार पर उदयपुर में पर्यटन गतिविधियां तेज हो गई हैं. पर्यटकों की बढ़ती संख्या और घर लौटने वाले यात्रियों के कारण बसों में सीटों की मांग बढ़ रही है. ट्रेनों में बुकिंग फुल होने से निजी बसों पर दबाव बढ़ा है. कई रूटों पर 3 और 4 नवंबर से बुकिंग में तेजी आई है. वहीं, 20 नवंबर तक बसों में सीटों की मारामारी रहने की संभावना है.

होटल कारोबार में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या : होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. दीपावली के दौरान पर्यटन गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है. पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल कारोबार में भी उत्साह है. उदयपुर ट्रैवलर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश जोशी के अनुसार, दीपावली पर मुंबई से उदयपुर और मेवाड़ के गांवों में आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है. इस रूट पर बसों की बुकिंग तेजी से बढ़ रही है.

किराए में 200 से 300 रुपए तक बढ़ोतरी : वर्तमान में मुंबई रूट पर बसों का किराया 1400 से 2000 रुपए तक है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग साइटों पर किराया 3000 से 4000 रुपए तक बताया जा रहा है. दिल्ली रूट पर किराया 1000 से 1500 रुपए और आगरा रूट पर 1200 से 1500 रुपए तक है. अन्य रूटों पर भी किराए में 200 से 300 रुपए तक बढ़ोतरी की जानकारी सामने आई है. मुंबई में नौकरी और कारोबार करने वाले मेवाड़ के लोग दीपावली पर अपने गांव लौटते हैं. इनमें भीम, देवगढ़, आमेट, लावासरदारगढ़, गोमती, चारभुजा, सायरा, गोगुंदा, घासा और मावली क्षेत्र के लोग शामिल हैं. दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, आगरा, गंगानगर, सीकर, चूरू और झुंझुनू रूट पर भी बुकिंग बढ़ रही है.

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रोडवेज की 86 बसें संचालित : रोडवेज के आगार प्रबंधक हरदीप सिंह राव ने बताया कि त्योहार के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में यात्रीभार बढ़ जाता है. जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे. फिलहाल आगार से 86 बसों का संचालन हो रहा है. एक्सप्रेस बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी जारी है. स्थानीय निवासी विपुल शर्मा ने बताया कि दीपावली के दौरान ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है. गुजरात से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की आशंका है. धनतेरस के बाद पर्यटक नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन कर राजसमंद और उदयपुर पहुंचते हैं.