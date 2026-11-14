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फोन टैपिंग के आरोपों पर मंत्री जयवीर सिंह बोले- "प्रमाणिक तथ्य दें, सरकार जांच और कार्रवाई कराएगी"

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

मैनपुरी : उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि यदि उनके पास फोन टैपिंग से जुड़े कोई ठोस तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें. सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच कराएगी और कार्रवाई भी करेगी. केवल राजनीतिक बढ़त बनाने और सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए इस तरह के आरोप लगाना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat)



मंत्री जयवीर सिंह शनिवार को मैनपुरी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान प्रदेश में नए राजनीतिक मोर्चे बनने और 60-40 के चुनावी फॉर्मूले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फ्रंट बनता रहे, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. भाजपा 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों, कानून व्यवस्था, विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के आधार पर जनता के बीच जाएगी. प्रदेश में नए ग्रोथ इंजन के रूप में हुए बदलाव भी भाजपा के पक्ष में हैं.







सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने 2012 से 2017 के बीच की सपा सरकार को जंगलराज करार दिया. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में गुंडई, अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का दौर था. जनता उस कार्यकाल को भूली नहीं है. जिन लोगों ने उस समय की सरकार देखी है, उसकी याद आने पर आज भी उनकी रूह कांप जाती है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर दोबारा ऐसा शासन नहीं चाहती.



