फोन टैपिंग के आरोपों पर मंत्री जयवीर सिंह बोले- "प्रमाणिक तथ्य दें, सरकार जांच और कार्रवाई कराएगी"
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:55 PM IST
मैनपुरी : उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि यदि उनके पास फोन टैपिंग से जुड़े कोई ठोस तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें. सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच कराएगी और कार्रवाई भी करेगी. केवल राजनीतिक बढ़त बनाने और सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए इस तरह के आरोप लगाना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है.
मंत्री जयवीर सिंह शनिवार को मैनपुरी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान प्रदेश में नए राजनीतिक मोर्चे बनने और 60-40 के चुनावी फॉर्मूले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फ्रंट बनता रहे, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. भाजपा 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों, कानून व्यवस्था, विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के आधार पर जनता के बीच जाएगी. प्रदेश में नए ग्रोथ इंजन के रूप में हुए बदलाव भी भाजपा के पक्ष में हैं.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने 2012 से 2017 के बीच की सपा सरकार को जंगलराज करार दिया. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में गुंडई, अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का दौर था. जनता उस कार्यकाल को भूली नहीं है. जिन लोगों ने उस समय की सरकार देखी है, उसकी याद आने पर आज भी उनकी रूह कांप जाती है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर दोबारा ऐसा शासन नहीं चाहती.
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR/SSR) को लेकर मंत्री ने कहा कि अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया चल रही है. इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, शादी के बाद दूसरे स्थान पर आई महिलाओं और ऐसे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, जिनके वोट अभी तक नहीं बन पाए हैं. जिनके नाम छूट गए हैं या सूची में त्रुटियां हैं, उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर सक्रिय होकर पात्र लोगों के वोट बनवाने में सहयोग करेंगे.
उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों में मतदाता सूची को लेकर अधिक जागरूकता रही, जबकि हिंदुओं में अपनी सरकार होने के कारण निष्क्रियता देखने को मिली. अब मुख्यमंत्री की अपील के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं. उन्होंने विपक्षी दलों को भी नसीहत देते हुए कहा कि मतदाता सूची को लेकर आरोप लगाने के बजाय अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से निर्वाचन आयोग का सहयोग करें. हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि गलत नाम जुड़ने से रोके और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने में मदद करे.
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