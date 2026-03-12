हापुड़ पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, तीर्थ नगरी ब्रजघाट को 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह गुरुवार को तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे. उन्होंने 100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 10:50 PM IST
हापुड़: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह गुरुवार देर शाम जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे. यहाँ पहुंचकर मंत्री ने लगभग 100 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी. शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व पर्यटन मंत्री ने पवित्र गंगा आरती में भाग लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर गंगा सभा के सदस्यों ने फूल-मालाओं के साथ मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया.
विकास कार्यों का निरीक्षण किया: मंत्री के आगमन से पहले स्थानीय विधायक हरेंद्र तेवतिया ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. वर्तमान में ब्रजघाट में मल्टीलेवल पार्किंग, सूचना केंद्र और शिव मंदिर के जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं.
शिलान्यास के दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थ स्थलों के कायाकल्प के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है.
आस्था का केंद्र है ब्रजघाट: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ब्रजघाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल और आस्था का केंद्र है. यहाँ गढ़मुक्तेश्वर का विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा प्रकट करने पहुँचते हैं. आज की ये परियोजनाएं उन सभी श्रद्धालुओं को समर्पित हैं जिनकी भावनाएं गंगा जी और इस पावन भूमि से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के मार्ग में उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार जिस दिन शिलान्यास करती है, उसी दिन कार्य पूर्ण करने की तिथि भी निर्धारित कर दी जाती है. कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें. सरकार किसी भी स्तर पर कार्य में निरंकुशता, लापरवाही या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.ट
यह भी पढ़ें- हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एथनॉल प्लांट में GM और AGM की गोली मारकर हत्या, आरोपी पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार