ट्रिप के नाम पर ₹1.19 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम विज्ञापन देखकर फंसे छात्र

शिमला में ट्रिप के नाम पर ₹1.19 लाख की ठगी

शिमला: शिमला में कॉलेज छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. दरअसल, कॉलेज के कुछ छात्र जयपुर-उदयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिखे एक टूर विज्ञापन पर भरोसा किया और एक ट्रैवल कंपनी से बात की, लेकिन यह भरोसा महंगा पड़ गया, क्योंकि टूर कंपनी का कर्मचारी एडवांस पैसे लेकर अचानक गायब हो गया.

50% एडवांस लेकर गायब हुआ कर्मचारी

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज (आवलॉज) के छात्र जागृत ने बताया कि कई छात्रों ने 'लेज़र हॉलीडे कंपनी' से टूर बुक कराया था. कंपनी के एक कर्मचारी ने उनसे 1 लाख 19 हजार रुपये ऑनलाइन एडवांस के रूप में ले लिए थे. तय था कि वह 9 दिसंबर की शाम आईएसबीटी शिमला से उन्हें लेकर रवाना होगा, लेकिन उसी दिन सुबह से उसका फोन स्विच ऑफ मिला और वह लापता हो गया.

इंस्टाग्राम विज्ञापन देखकर फंसे छात्र

छात्रों ने इंस्टाग्राम रील देखकर कंपनी का विज्ञापन देखा था और उसी पर भरोसा कर संपर्क किया. अब छात्रों को शक है कि कर्मचारी एडवांस लेकर फरार हो चुका है.