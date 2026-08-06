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40 से अधिक टूर ऑपरेटर्स ने देखी बूंदी की विरासत, बोले – संरक्षण और प्रचार की जरूरत

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर डिवीजन), इंडिया आउट ऑफ बॉक्स तथा कलर्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय फैम टूर के तहत टूर ऑपरेटर्स का पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप गर्मजोशी से स्वागत किया गया. उन्हें साफा पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया.

बूंदी: सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों, भव्य महलों, कलात्मक बावड़ियों और अद्वितीय चित्रकला की विरासत से समृद्ध बूंदी अब राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. देश के 11 राज्यों से आए 40 से अधिक टूर ऑपरेटर्स ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करने के बाद एक स्वर में कहा कि बूंदी वास्तव में एक छिपा हुआ पर्यटन खजाना है. यहां की विरासत, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखते हैं.

ऐतिहासिक धरोहरों का किया भ्रमण : टूर ऑपरेटर्स ने गढ़ पैलेस, चित्रशाला, रानीजी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर झील, प्राचीन हवेलियों और बावड़ियों का भ्रमण किया. चित्रशाला की भित्ति चित्रकला, गढ़ पैलेस की स्थापत्य भव्यता और रानीजी की बावड़ी की कलात्मक नक्काशी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने कहा कि बूंदी जैसा ऐतिहासिक वैभव, शांत वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि का अनूठा संगम विरले ही देखने को मिलता है. उन्होंने संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया. हालांकि कई टूर ऑपरेटर्स ने यह भी कहा कि उन्होंने देश के अनेक पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है, लेकिन बूंदी जैसा ऐतिहासिक वैभव, शांत वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि का अनूठा संगम विरले ही देखने को मिलता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐतिहासिक इमारतें संरक्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं. इनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो बूंदी राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी प्रमुख स्थान हासिल कर सकता है.

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होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि फैम टूर का उद्देश्य हाड़ौती और मेवाड़ के लिए पर्यटन आइटनरी तैयार करना है. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति देता है. जिला कलेक्टर हरफूल यादव ने भाग लेकर बूंदी के विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल, पत्थर उद्योग और स्थानीय संस्कृति की जानकारी साझा की.

एमओयू और आगे की योजना : इस दौरान इंडिया आउट ऑफ बॉक्स टूर आपरेटर और होटल फेडरेशन के बीच एमओयू हुए, जिससे हाड़ौती को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन पैकेजों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई. 6 से 8 अगस्त तक प्रतिनिधियों को कोटा, चंबल सफारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल रिवर फ्रंट का भ्रमण कराया जाएगा. अशोक माहेश्वरी ने बताया कि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच हुए एमओयू के तहत यह पहला फैम टूर आयोजित किया गया है. भविष्य में भी देश के विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटर्स को चरणबद्ध तरीके से हाड़ौती भ्रमण कराया जाएगा. फैम टूर के अंतिम चरण में 6 से 8 अगस्त तक प्रतिनिधियों को कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थल, चंबल सफारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल रिवर फ्रंट का भ्रमण कराया जाएगा.