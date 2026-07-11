कम कीमत में काशी की सैर; पर्यटन विभाग के ये पैकेज करेंगे आपकी मदद, जानिए कैसे करें बुकिंग
वीआईपी दर्शन के साथ गलियों में घूमने और बनारसी स्वाद के साथ नाइट पैकेज में करें काशी की सैर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:10 PM IST
वाराणसी: अगर आप बनारस आ रहे हैं और समय कम है तो बनारस को कम समय में घूमने के लिए आपके पास एक बेहतर और शानदार ऑप्शन है. ये विकल्प पर्यटन विभाग उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें आप काशी के गलियों में हेरिटेज वॉक लेने के साथ मुख्य मंदिरों में दर्शन गंगा आरती और नाव की सैर का भी आनंद ले सकते हैं. ये तीन तरह के अलग-अलग पैकेज पर्यटन विभाग ने लॉन्च किए हैं, जिसमें आप 5 घंटे के अंदर बनारस की गलियों से लेकर मुख्य मंदिरों में दर्शन-पूजा भी कर सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
इस बारे में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार का कहना है कि काशी हेरिटेज वॉक एक प्लानिंग के साथ तैयार किया गया ऐसा टूर पैकेज है, जो कम समय में पर्यटकों को काशी के स्पॉट से रूबरू करवाने और घूमने में सहायता प्रदान करेगा.
कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गंगा घाटों से लेकर विश्वनाथ धाम और अन्य जगहों पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा, ताकि लोग इससे कनेक्ट हो सकें. वेबसाइट के ज़रिए इसकी बुकिंग ले सकते हैं और अलग-अलग जगह पर लगे फ्लेक्स में मौजूद स्कैनर के जरिए भी इसकी बुकिंग की जा सकती है.
ऑनलाइन बुकिंग के लिए 3 अलग-अलग तरह के पैकेज में से कोई पैकेज भी चुना जा सकता है, जो कि 5 घंटे तक एप्लीकेबल होता है. इस पैकेज में बनारस की पुरानी गलियों के साथ खान-पान को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही शाम को गंगा आरती का भी लुफ्त उठाने के लिए अलग से पैकेज लॉन्च किया गया है. जिससे पर्यटक कम समय में बनारस को एक्सप्लोर कर सकें. आप इस स्पेशल वॉक पैकेज को www.darshan-kashi-gov-in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं.
दिव्या काशी हेरिटेज वॉक पैकेज में ये चीजे शामिल: दिव्या काशी हेरिटेज वॉक एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है. जो आपको वाराणसी की पवित्र गलियों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक घाटों से होकर ले जाता है. यह हेरिटेज वॉक भक्ति, इतिहास और स्थानीय संस्कृति का अनूठा संगम है, जो काशी की आत्मा की एक अविस्मरणीय झलक प्रस्तुत करता है. साथ ही बनारस के स्थानीय स्वादों का अनुभव भी कराता है इसके लिए 2200 प्रति व्यक्ति चार्जेस हैं.
पैकेज में क्या होगा?
- (काशी विश्वनाथ की मंगला आरती), (सुबह तड़के)
- पिक-अप प्वॉइंट चौक, द्वार संख्या 4, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर - सुबह 2:00 बजे
यात्रा कार्यक्रम:
- प्रवेश द्वार संख्या 4 - सुबह 02:20 बजे
- स्पर्श दर्शन के साथ मंगला आरती - 02:45
- नंदी महाराज (मंदिर परिसर के अंदर) - 04:10
- मां अन्नपूर्णा मंदिर (मंदिर परिसर के अंदर) - सुबह 04:20 बजे
- शक्तिपीठ मां विशालाक्षी - प्रातः 05:00 बजे
- पशुपतिनाथ मंदिर - सुबह 05:15 बजे
- श्री चंद्रगुप्त महादेव मंदिर - प्रातः 05:30 बजे
- श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर - 05:35
- श्री नीलकंठ महादेव मंदिर - 05:40
- मणिकर्णिका घाट - सुबह 5:50
- श्री भीमेश्वर मंदिर - सुबह 6:20
- कचोरी गली - सुबह 06:32
- मां चंद्रघंटा मंदिर - सुबह 07:00 बजे
- बनारसी चाय और टोस्ट - सुबह 07:45 बजे
- ड्रॉप: चौक - सुबह 08:01 बजे
पैकेज में शामिल है-
- मंगला आरती टिकट
- रुद्राक्ष माला (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पवित्र भभूत एवं प्रसाद (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पंडित जी (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर) द्वारा चंदन टीका आशीर्वाद
- एस्कॉर्ट/गाइड (अंग्रेजी/हिंदी बोलने वाला)
- जलपान
अस्सी काशी - हेरिटेज वॉक पैकेज में ये चीजे शामिल: हेरिटेज वॉक के साथ, यह सुबह-सुबह का अनुभव तीर्थयात्रियों, आध्यात्मिक साधकों और यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो काशी के दिव्य आकर्षण, प्राचीन परंपराओं और जीवंत विरासत को देखना चाहते हैं. इसके लिए 2500 प्रति व्यक्ति पैकेज का रेट है.
- प्रवेश द्वार संख्या 4 - सुबह 02:20 बजे
- स्पर्श दर्शन के साथ मंगला आरती - 02:45
- नंदी महाराज (मंदिर परिषद के अंदर) - 04:10
- मां अन्नपूर्णा मंदिर (मंदिर परिषद के अंदर) - सुबह 04:20 बजे
- नाव/ई-बस (अस्सी घाट के लिए परिवहन) - सुबह 4:30 बजे
- सुबह-ए-बनारस - सुबह 05:20 बजे
- श्रीजगन्नाथ एवं नृसिंह भगवान मंदिर- 06:20 पूर्वाह्न
- बनारसी चाय - सुबह 6:30 बजे
- श्री असिसंगमेश्वर मंदिर - सुबह 06:45 बजे
- रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली - प्रातः 07:00 बजे
- श्री स्वामी नाथ अखाड़ा - सुबह 07:15 बजे
- तुलसी घाट (श्री हनुमान मंदिर) - सुबह 7:25 बजे
- श्री अर्क विनायक - सुबह 7:40 बजे
- लोलार्क कुंड (श्री लोलकेश्वर महादेव मंदिर)- 07:55
- बनारसी कचौरी - सुबह 8:15 बजे
- ड्रॉप: रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान गेट - सुबह 8:31 बजे
इसमें शामिल है-
- मंगला आरती टिकट
- सुबह-ए-बनारस आरती
- रुद्राक्ष माला (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पवित्र भभूत एवं प्रसाद (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पंडित जी (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर) द्वारा चंदन टीका आशीर्वाद
- एस्कॉर्ट/गाइड (अंग्रेजी/हिंदी बोलने वाला)
- जलपान
- नाव/ई-बस/ई-रिक्शा (अस्सी घाट के लिए परिवहन) (नाव की सवारी मौसम और ऋतु पर निर्भर करती है)
पुरानी काशी पैकेज 2499 प्रति व्यक्ति: यह शाम का पैकेज है. संध्याकालीन तीर्थयात्रा के साथ वाराणसी के पवित्र शहर की दिव्य सुंदरता, आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकते हैं. यह यात्रा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए तैयार की गई है जो शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से पवित्र मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और बनारस के वास्तविक स्वाद का अनुभव करना चाहते हैं.
पुरानी काशी - हेरिटेज वॉक पिक अप प्वॉइंट: श्री गुरु बृहस्पति मंदिर- सायं 04:00 बजे.
यात्रा कार्यक्रम-
- श्री गुरु बृहस्पति मंदिर - शाम 04:05 बजे
- खिचरी बाबा मंदिर - शाम 04:10 बजे
- मान सिंह वेधशाला - अपराह्न 4:15
- राजेंद्र प्रसाद घाट - शाम 05:00 बजे
- डोम राजा पैलेस - शाम 5:10 बजे
- श्री रामेश्वर महादेव मंदिर- शाम 05:20 बजे
- मां वाराही देवी मंदिर- शाम 05:25 बजे
- श्री त्रिपुर भैरवी मंदिर - शाम 05:35 बजे
- ललिता घाट पर मां गंगा आरती - शाम 06:00 बजे
- वीआईपी दर्शन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर - शाम 07:30 बजे
- बनारसी चाट एक्सपीरियंस - रात 8:30 बजे
- ड्रॉप: चौक – रात 9:00 बजे
शामिल है-
- वीआईपी दर्शन (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- रुद्राक्ष माला (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पवित्र भभूत एवं प्रसाद (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर)
- पंडित जी (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर) द्वारा चंदन टीका आशीर्वाद
- एस्कॉर्ट, गाइड
- जलपान
- मान मंदिर वेधशाला टिकट
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