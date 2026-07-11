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कम कीमत में काशी की सैर; पर्यटन विभाग के ये पैकेज करेंगे आपकी मदद, जानिए कैसे करें बुकिंग

वाराणसी: अगर आप बनारस आ रहे हैं और समय कम है तो बनारस को कम समय में घूमने के लिए आपके पास एक बेहतर और शानदार ऑप्शन है. ये विकल्प पर्यटन विभाग उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें आप काशी के गलियों में हेरिटेज वॉक लेने के साथ मुख्य मंदिरों में दर्शन गंगा आरती और नाव की सैर का भी आनंद ले सकते हैं. ये तीन तरह के अलग-अलग पैकेज पर्यटन विभाग ने लॉन्च किए हैं, जिसमें आप 5 घंटे के अंदर बनारस की गलियों से लेकर मुख्य मंदिरों में दर्शन-पूजा भी कर सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...

दिनेश कुमार पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक. (Video Credit; ETV Bharat)

इस बारे में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार का कहना है कि काशी हेरिटेज वॉक एक प्लानिंग के साथ तैयार किया गया ऐसा टूर पैकेज है, जो कम समय में पर्यटकों को काशी के स्पॉट से रूबरू करवाने और घूमने में सहायता प्रदान करेगा.

कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गंगा घाटों से लेकर विश्वनाथ धाम और अन्य जगहों पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा, ताकि लोग इससे कनेक्ट हो सकें. वेबसाइट के ज़रिए इसकी बुकिंग ले सकते हैं और अलग-अलग जगह पर लगे फ्लेक्स में मौजूद स्कैनर के जरिए भी इसकी बुकिंग की जा सकती है.

ऑनलाइन बुकिंग के लिए 3 अलग-अलग तरह के पैकेज में से कोई पैकेज भी चुना जा सकता है, जो कि 5 घंटे तक एप्लीकेबल होता है. इस पैकेज में बनारस की पुरानी गलियों के साथ खान-पान को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही शाम को गंगा आरती का भी लुफ्त उठाने के लिए अलग से पैकेज लॉन्च किया गया है. जिससे पर्यटक कम समय में बनारस को एक्सप्लोर कर सकें. आप इस स्पेशल वॉक पैकेज को www.darshan-kashi-gov-in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं.

पर्यटन विभाग लाया काशी टूर का पैकेज. (Photo Credit; ETV Bharat)

दिव्या काशी हेरिटेज वॉक पैकेज में ये चीजे शामिल: दिव्या काशी हेरिटेज वॉक एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है. जो आपको वाराणसी की पवित्र गलियों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक घाटों से होकर ले जाता है. यह हेरिटेज वॉक भक्ति, इतिहास और स्थानीय संस्कृति का अनूठा संगम है, जो काशी की आत्मा की एक अविस्मरणीय झलक प्रस्तुत करता है. साथ ही बनारस के स्थानीय स्वादों का अनुभव भी कराता है इसके लिए 2200 प्रति व्यक्ति चार्जेस हैं.



पैकेज में क्या होगा?