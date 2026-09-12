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छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ते मामले, 138 एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्री बोले- सतर्क रहें, लक्षणों दिखे तो कराएं जांच

एमसीबी: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश में अबतक 407 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है. इनमें करीब 300 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 138 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं. संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वर्तमान में 47 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे हैं, जबकि 91 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं. मरीजों के उपचार और निगरानी के लिए कोरोना संक्रमण के दौरान अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं. हालांकि, बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सामने संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने की चुनौती बनी हुई है

इस वर्ष मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरस और बैक्टीरिया के पनपने और फैलने के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है. ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.- स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल

लोगों से अपील, लक्षणों के प्रति सजग रहें

स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल की तरह सतर्कता बरतने की अपील की और लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और तत्काल डॉक्टर से जांच कराएं.

समय पर जांच और उपचार नहीं होने की स्थिति में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के प्रति सजग रहने की जरूरत है. मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था उपलब्ध है.

दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. एक ओर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी निगरानी और समय पर उपचार जरूरी है. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है.