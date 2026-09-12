ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ते मामले, 138 एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्री बोले- सतर्क रहें, लक्षणों दिखे तो कराएं जांच

प्रदेशभर में स्वाइन फ्लू के 407 मरीज चिन्हित, 300 मरीज हुए स्वस्थ, 47 मरीज होम आइसोलेशन जबकि 91 मरीज अस्पतालों में भर्ती

H1N1 patients in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ता कहर, 138 एक्टिव केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश में अबतक 407 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है. इनमें करीब 300 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 138 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं. संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है

स्वास्थ्य मंत्री बोले- सतर्क रहें, लक्षणों दिखे तो कराएं जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

91 मरीज अस्पताल में भर्ती

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वर्तमान में 47 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे हैं, जबकि 91 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं. मरीजों के उपचार और निगरानी के लिए कोरोना संक्रमण के दौरान अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं. हालांकि, बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सामने संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने की चुनौती बनी हुई है

इस वर्ष मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरस और बैक्टीरिया के पनपने और फैलने के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है. ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.- स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल

लोगों से अपील, लक्षणों के प्रति सजग रहें

स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल की तरह सतर्कता बरतने की अपील की और लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और तत्काल डॉक्टर से जांच कराएं.

समय पर जांच और उपचार नहीं होने की स्थिति में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के प्रति सजग रहने की जरूरत है. मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था उपलब्ध है.

दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. एक ओर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी निगरानी और समय पर उपचार जरूरी है. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है.

स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस पर अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की लोगों को सलाह
स्वाइन फ्लू सहित पशुओं की बीमारियों की रोकथाम, पशु चिकित्सा विभाग का विशेष टीकाकरण और जांच अभियान
दुर्ग में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैला, अब तक 17 केस आए सामने, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

TAGGED:

SWINE FLU SYMPTOMS AND PREVENTION
SWINE FLU ACTIVE CASES CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू
स्वाइन फ्लू के लक्षण
H1N1 PATIENTS IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.