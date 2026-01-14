तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 20 गिरफ्तार

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 7:24 AM IST

नई दिल्ली : तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाते समय हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस ने दो और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. अब तक कुल 20 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि 50 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और एफआरएस सिस्टम से पहचान कर रही है.

बता दें कि तुर्कमान गेट पर जब दिल्ली पुलिस और MCD अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए JCB के साथ मौके पर पहुंचेे थे तो उन पर करीब 25-30 लोगों ने पत्थर फेंके थे.जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. दो और पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान और अदनान के रूप में हुई है. इनकी गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 20 हो गई है.

पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर आज फैसला

इससे पहले, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज- ए- इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सायेशा चड्ढा ने जमानत याचिका पर आज यानि 14 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. तीस हजारी कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था वे हैं मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को छह और लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज , हमजा , अतहर और उबेद शामिल हैं. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.

7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को हुई थी घटना

बता दें कि, 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके के एसएसओ भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है, जिसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त का बयान

तोड़फोड़ अभियान से पहले, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित की गईं. सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त, मधुर वर्मा के अनुसार, सभी संभावित निवारक और विश्वास-निर्माण उपाय किए गए.हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि "कुछ शरारती तत्वों" ने पत्थर फेंककर अशांति पैदा करने की कोशिश की, और स्थिति को "मापी हुई और न्यूनतम बल के प्रयोग" से तुरंत नियंत्रण में लाया गया.

