तीन साल में अवैध खनन के कुल 1108 मामले हुए दर्ज, इतने करोड़ का वसूला जुर्माना

शिमला: हिमाचल में अवैध खनन एक समस्या बनती जा रही है. नदी नालों में हो रहे खनन से पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इससे नदी नालों की रुख भी बदल रहा है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी और कांग्रेस विधायक केवल पठानिया ने अवैध खनन और खनन को लेकर सवाल पूछा था.

दोनों ने सदन में उद्योग मंत्री से सवालल पूछा था कि 1 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में अवैध खनन के कितने मामले दर्ज किए गए और इन पर क्या कार्रवाई की गई. कितनी मशीनें और वाहन ज़ब्त किए गए और कितने चालान किए गए.

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज़ ( रियायतें) और खनिज ( अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 72 के अन्तर्गत विभाग दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2025 तक अवैध खनन के कुल 1108 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 711 मामलों में विभाग ने 1,80,00,375/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है. इस दौरान 395 मामले माननीय न्यायालय में दायर किये गये है, जिनमें 128 मामलों में माननीय न्यायालय ने 57,72,500 /- रूपये का जुर्माना वसूला है, और 269 मामले माननीय न्यायालय में लम्बित हैं. विभाग ने इस दौरान 99 जेसीबी एवं 7 वाहन भी जब्त किये हैं.