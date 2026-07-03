ETV Bharat / state

65 हजार रिश्वत लेते तोशाम का कानूनगो रंगे हाथ गिरफ्तार, हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई

भिवानी: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए भिवानी जिले के तोशाम तहसील में तैनात कानूनगो कुलदीप को 65 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी जमीन की पैमाइश करने के एवज में कुलदीप, कानूनगो, तहसील तोशाम द्वारा 65 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है.

रिश्वत लेते तोशाम का कानूनगो रंगे हाथ गिरफ्तार: शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की. एसवी एंड एसीबी यूनिट भिवानी की टीम ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 65 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना SV&ACB, हिसार में मामला दर्ज किया गया है. इस ट्रैप कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया. मामले की आगामी जांच जारी है.

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अपील: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी सूचना तत्काल ब्यूरो के टोल फ्री नंबर- 1800-180-2022 अथवा हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें. शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण गोपनीय रखी जाती है और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.