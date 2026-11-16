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बिलासपुर में नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात, आरोपी महिला डॉक्टर गिरफ्तार, भ्रूण नष्ट करने का आरोप

छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: तोरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराने और भ्रूण को नष्ट करने के केस में कार्रवाई हुई है. बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का गर्भपात कराने के आरोप में महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी युवक साल 2023 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई. उसके बाद आरोपी युवक ने एक अस्पताल में महिला डॉक्टर की मदद से गर्भपात कराया. महिला को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया.

महिला डॉक्टर की हुई गिरफ्तारी इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया. आरोपियों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश उच्च पुलिस अधिकारियों ने दिए. उसके बाद तोरवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. इसी दौरान जांच में महिला डॉक्टर की संलिप्तता का खुलासा हुआ. उसके बाद महिला डॉक्टर से पूछताछ की गई. जांच में महिला डॉक्टर की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सबूत मिले. उसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है.