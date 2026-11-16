बिलासपुर में नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात, आरोपी महिला डॉक्टर गिरफ्तार, भ्रूण नष्ट करने का आरोप
बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग रेप पीड़ित लड़की का गर्भपात कराने के आरोप में महिला डॉक्टर को अरेस्ट किया है. संजय यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 9:12 PM IST
बिलासपुर: तोरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराने और भ्रूण को नष्ट करने के केस में कार्रवाई हुई है. बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का गर्भपात कराने के आरोप में महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी युवक साल 2023 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई. उसके बाद आरोपी युवक ने एक अस्पताल में महिला डॉक्टर की मदद से गर्भपात कराया. महिला को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया.
महिला डॉक्टर की हुई गिरफ्तारी
इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया. आरोपियों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश उच्च पुलिस अधिकारियों ने दिए. उसके बाद तोरवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. इसी दौरान जांच में महिला डॉक्टर की संलिप्तता का खुलासा हुआ. उसके बाद महिला डॉक्टर से पूछताछ की गई. जांच में महिला डॉक्टर की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सबूत मिले. उसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है.
आरोपी पहले हो चुका है गिरफ्तार
इस केस में बिलासपुर पुलिस ने आरोपी को पहले गिरफ्तार कर लिया था. गर्भपात और भ्रूण को नष्ट करने के मामले में आरोपी महिला डॉक्टर पर एक्शन नहीं हुआ था. महिला डॉक्टर की इस केस में शामिल होने का खुलासा हुआ. उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया .
जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिला ने जानबूझकर ऐसा किया है. महिला डॉक्टर को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी, इसके बावजूद उसके द्वारा पीड़िता का गर्भपात कराया गया. साथ ही, गर्भपात के पश्चात भ्रूण को महत्वपूर्ण साक्ष्य जानते हुए अरपा नदी में नष्ट कर दिया- गगन कुमार, सीएसपी सिटी, कोतवाली, बिलासपुर
महिला डॉक्टर ने नाबालिग बालिका के साथ घटित अपराध की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी. आरोपी महिला डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे 13 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया.