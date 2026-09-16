बिहार में क्यों हो रही कछुए की तस्करी? ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस से 45 Tortoise बरामद
गया जंक्शन पर आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस से 45 जीवित कछुए बरामद किए. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 16, 2026 at 11:52 AM IST
गया: बिहार के गया में आरपीएफ का 'ऑपरेशन विलेप' चला है. ऑपरेशन विलेप के तहत ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस से 45 जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है. हालांकि कछुओं की तस्करी करने वाला तस्कर फरार होने में सफल हो गया.
ट्रेन के बाथरूम के पास मिले बैग
एक्सप्रेस ट्रेन से कछुओं की तस्करी हो रही थी. आरपीएफ की कार्रवाई में 45 पीस जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है. जानकारी के अनुसार आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव के निर्देशन में आरपीएफ की टीम ने जांच अभियान चलाया था.
आरपीएफ की टीम ने गया जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर आगमन के बाद खड़ी 13010 डाउन ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस में चेकिंग शुरू की. इस दौरान स्लीपर कोच एस-08 के बाथरूम के बाहर लावारिस अवस्था में रखे हुए दो झोले और एक पिट्ठू बैग को देखा.
बैग खोलते ही उड़े होश
दोनों झोले और पिट्ठू बैग की जांच आरपीएफ के द्वारा की गई तो उसमें जीवित कछुए रखे थे. इन कछुओं की ट्रेन के जरिए तस्करी की जा रही थी. आरपीएफ की टीम ने कुल 45 जीवित कछुओं की बरामदगी की है. हालांकि यह कछुआ कौन लोग और कहां ले जा रहे थे, इसका कोई पता नहीं चल सका है. तस्कर की फिलहाल कोई टोह नहीं मिल पाई है.
आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव के अनुसार कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के तहत उच्चतम संरक्षण प्राप्त जीव है. इसलिए इसे आरपीएफ के संरक्षण में सुरक्षित अवस्था में आरपीएफ पोस्ट लाया गया. इसके बाद बरामद कछुओं को वन्य जीव विभाग गया को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है.
"तस्करी करने में संलिप्त रहे लोगों को अभी चिह्नित नहीं किया जा सका है. उनका कुछ पता नहीं चल सका है. फिलहाल सभी जीवित कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है." -बनारसी यादव, प्रभारी निरीक्षक, आरपीएफ गया
तस्करी के पीछे अंधविश्वास और शौक
बता दें कि इससे पहले भी बिहार में कछुए की तस्करी का मामला सामने आया है. तस्करी के पीछे कई वजह सामने आई हैं. इसमें अंधविश्वास, शौक, पारंपरिक दवाएं और मीट बनाना शामिल है. भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे घर में रखने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है. इसके साथ अमीर लोग इसे पालतू भी बनाते हैं.
ताकत बढ़ाने के लिए दवाओं में उपयोग
इसके अंग, खून और खोल से दवा भी बनाई जाती है. माना जाता है कि इन दवाओं का इस्तेमाल शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है. विदेशी देशों जैसे चीन, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश में इसके मांस खाए जाते हैं.
तस्करी करना पूरी तरह गैर कानूनी
भारत में कछुआ पकड़ना, पालना या उसकी तस्करी करना पूरी तरह से अपराध है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसा करना गैर जमानती अपराध है. पकड़े जाने पर जुर्माना या जेल या फिर दोनों हो सकते हैं.
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