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बिहार में क्यों हो रही कछुए की तस्करी? ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस से 45 Tortoise बरामद

गया: बिहार के गया में आरपीएफ का 'ऑपरेशन विलेप' चला है. ऑपरेशन विलेप के तहत ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस से 45 जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है. हालांकि कछुओं की तस्करी करने वाला तस्कर फरार होने में सफल हो गया.

ट्रेन के बाथरूम के पास मिले बैग

एक्सप्रेस ट्रेन से कछुओं की तस्करी हो रही थी. आरपीएफ की कार्रवाई में 45 पीस जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है. जानकारी के अनुसार आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव के निर्देशन में आरपीएफ की टीम ने जांच अभियान चलाया था.

आरपीएफ की टीम ने गया जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर आगमन के बाद खड़ी 13010 डाउन ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस में चेकिंग शुरू की. इस दौरान स्लीपर कोच एस-08 के बाथरूम के बाहर लावारिस अवस्था में रखे हुए दो झोले और एक पिट्ठू बैग को देखा.

बैग खोलते ही उड़े होश

दोनों झोले और पिट्ठू बैग की जांच आरपीएफ के द्वारा की गई तो उसमें जीवित कछुए रखे थे. इन कछुओं की ट्रेन के जरिए तस्करी की जा रही थी. आरपीएफ की टीम ने कुल 45 जीवित कछुओं की बरामदगी की है. हालांकि यह कछुआ कौन लोग और कहां ले जा रहे थे, इसका कोई पता नहीं चल सका है. तस्कर की फिलहाल कोई टोह नहीं मिल पाई है.

बरामद कछुआ (ETV Bharat)

आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव के अनुसार कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के तहत उच्चतम संरक्षण प्राप्त जीव है. इसलिए इसे आरपीएफ के संरक्षण में सुरक्षित अवस्था में आरपीएफ पोस्ट लाया गया. इसके बाद बरामद कछुओं को वन्य जीव विभाग गया को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है.

"तस्करी करने में संलिप्त रहे लोगों को अभी चिह्नित नहीं किया जा सका है. उनका कुछ पता नहीं चल सका है. फिलहाल सभी जीवित कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है." -बनारसी यादव, प्रभारी निरीक्षक, आरपीएफ गया